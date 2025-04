JVM-stjärnorna gör upp om prestigefyllda priset

Två av USA:s stora stjärnor under JVM i Ottawa kan prisas. Ryan Leonard och Zeev Buium utgör tillsammans med Isaac Howard finalisterna till Hobey Baker Award 2025, utmärkelsen som tilldelas collegehockeyns bästa spelare.

Ryan Leonard, Zeev Buium och Isaac Howard gör upp om Hobey Baker Award 2025. Foto: Bildbyrån

Tre av de bästa collegehockeyspelarna är de sista kvar i kampen om en av sportens mest prestigefyllda utmärkelser, Hobey Baker Award.

Under torsdagen tillkännagavs det att Michigan States forward Isaac Howard, University of Denvers back Zeev Buium och Boston Colleges forward Ryan Leonard är 2025 års finalister till priset.

Zeev Buium räknas som en av de mest mångsidiga spelarna utanför NHL. Minnesota Wild-talangen var en nyckelfigur för både sitt collegelag och USA:s juniorlandslag, som han hjälpte att vinna sitt andra raka JVM-guld i januari.

Efter en imponerande rookiesäsong där han stod för 50 poäng är Buium på väg att nå 50-strecket igen och leder alla backar i NCAA med 48 poäng på 40 matcher. Buium och Denver laddar nu för ännu en resa till collegehockeyns finalspel Frozen Four, där de siktar på att vinna det nationella mästerskapet för andra året i rad.

Två Denver-backar har tidigare vunnit Hobey Baker: Matt Carle (2006) och Will Butcher (2017).

Ryan Leonard sköt 30 mål i NCAA

Ryan Leonard, som redan hunnit skriva NHL-kontrakt och debutera för Washington Capitals, var en av de största anledningarna till att Boston College var rankade som collegehockeyns bästa lag under större delen av säsongen. Han ledde NCAA i mål och kan bli den enda spelaren att nå 30 fullträffar i år. Tillsammans med New York Rangers-forwarden Gabe Perreault, topptalangen James Hagens och Montreal Canadiens-talangen Jacob Fowler hade Boston College förväntningar på att ta sig tillbaka till Frozen Four, men föll till slut mot Buium och Denver i regionsfinalen i söndags.

Tre Boston College-spelare har tidigare vunnit den prestigefyllda utmärkelsen. Den senaste var Johnny Gaudreau, som tog hem Hobey Baker 2014.

Isaac Howard har varit en enormt viktig del av Michigan States renässans. Under coach Adam Nightingale har hans spel blomstrat, och han har utvecklats till en av de bästa spelarna både i Big Ten och i hela landet. Tack vare att han toppade konferensens poängliga utsågs den Tampa Bay Lightnings-draftade spelaren till Big Ten Player of the Year. Han avslutade säsongen med 52 poäng efter att ah skjutit 26 mål.

21-åringen försöker nu bli den tredje Michigan State-spelaren att vinna Hobey Baker, en utmärkelse som tidigare gått till de före detta NHL-spelarna Kip Miller (1990) och Ryan Miller (2001).

Vinnaren av Hobey Baker Award tillkännages nästa fredag under Frozen Four-helgen i St. Louis 10-12 april.

Fakta: Hobey Baker Award-vinnare

Hobey Baker Award är ett prestigefyllt pris som årligen delas ut till den bästa spelaren inom amerikansk collegehockey (NCAA). Priset har delats ut sedan 1981 och är uppkallat efter Hobey Baker, en av de första stora amerikanska ishockeyspelarna, som också var en framstående idrottsman inom amerikansk fotboll.

Kriterier för priset

Priset går inte bara till den skickligaste spelaren på isen utan baseras också på:

✔ Skicklighet och prestation – Spelaren ska vara en av de bästa i NCAA.

✔ Ledarskap och sportsmannaanda – En förebild för andra, både på och utanför isen.

✔ Akademiska meriter och karaktär – Goda studieresultat och gott uppförande värderas.

Här är alla vinnare under 2000-talet.