DIF-talangen tvåmålsskytt – när Sverige tar revansch

Melker Wersäll sköt två mål när U17-landslaget besegrade Finland.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Under helgen spelar Sveriges U17-landslag tre matcher mot Finland i Gällivare. Förbundskaptenen Johan Rosén missar samlingen på grund av sjukdom och i stället har Thomas Paananen fått rycka in som tränare för landslaget i helgens matcher.

Sverige inledde med en 5-6-förlust efter förlängning i fredags men under lördagen blev det revansch för 2010-kullen.

Det var dock Finland som tog ledningen redan i starten av matchen. Finland fick ett tidigt powerplay och kunde sätta 0-1 redan efter 78 sekunders spel. Därefter kom Sverige in i matchen igen och senare under första perioden kom också kvitteringen. Melker Wersäll (Djurgården) gjorde ett av målen i fredagens förlust och klev nu fram igen och satte 1-1 efter assist av Viking Simon (AIK).

Sverige besegrar Finland i Gällivare

I andra perioden gjorde Sverige sedan ett litet ryck. Redan efter tio sekunder tog svenskarna ledningen med 2-1 sedan Leon Roos (Brynäs) blivit målskytt. Därefter kom även 3-1 sedan Lucas Roynezon (Örebro) blivit målskytt efter passning av Isak Alvudd (HV71).

Finland satte sedan ett stort tryck på Sverige i tredje perioden men målvakten Olle Samson (Örebro) stod pall vilket ledde till att Melker Wersäll kunde punktera tillställningen i tom kasse med sitt andra mål i matchen. Slutresultatet blev alltså 4-1 till Sverige och Olle Samson räddade 27 av 28 skott för att bli en av hjältarna tillsammans med tvåmålsskytten Wersäll.

Sverige och Finland har nu en seger vardera under helgens finnkamp. Lagen möts igen för en tredje och sista match senare under söndagen.

Sverige – Finland 4–1 (1-1,2-0,1-0)

Sverige: Melker Wersäll 2, Leon Roos, Lucas Roynezon.

Finland: Veeti Virolainen.