Förbundskaptenen sjukskriven: "Sov 20 timmar om dygnet"

Johan Rosén har ersätts under U17-landslagets nästa samling.

Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån.

Första veckan i augusti släppte Johan Rosén sin trupp till U17-landslagets augustisamling i Gällivare. Det för att påbörja en ny resa mot U18-VM, denna gång med 10-kullen. Ändå är det inte 59-åringen som kommer att stå i båset under de tre matcherna mot Finland, med start under fredagen (28/8).

Tidigare i veckan bekräftade förbundet att Rosén utgått på grund av sjukdom, och nu berättar han själv att det hela handlar om TBE. Den fästingburna virussjukdomen som kan leda till hjärnhinneinflammation.

– Jag har faktiskt ingen aning om när jag blev biten, säger förbundskaptenen, som säkrade förra säsongens guld i U18-VM, till NSD.

Johan Rosén menar att han kände sig hängig under juli, men fortsatte då att jobba. För runt fyra veckor sedan tog det stopp. En resa till sjukhuset i Köping senare kunde läkarna konstatera att den tidigare Luleå-hjälten drabbats av hjärnhinneinflammation.

Sjukskriven i tre månader: "Sov 20 timmar om dygnet"

Johan Rosén åkte först hem, men blev sämre, fick feber, och blev återigen inlagd på sjukhus. Denna gång över fyra dagar.

– Jag sov 20 timmar om dygnet och var ganska borta. Klart att man funderar en hel del, men jag kände mig trygg. Sjukvården i Sverige är grym och jag fick bra information hela tiden. De hade bra koll på läget, säger Rosén till NSD och fortsätter om hur han mår idag.

– Jag känner mig fortfarande lite dåsig. Men de senaste dagarna har varit riktigt bra och nu börjar hockeyabstinensen komma.

Rosén, som själv inte var vaccinerad, uppmanar alla att göra just detta. För hans egna del har det lett till sjukskrivning i tre månader från landslagsjobbet. Något U18-truppens Thomas Paananen tagit över under denna samling i Gällivare.