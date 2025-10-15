09-landslaget reser till Kanada för att spela inofficiella U17-VM. Nu har förbundskaptenen Thomas Paananen också tagit ut laget som ska göra det för Sverige

09-landslaget får mäta sina krafter mot nordamerikanskt motstånd i U17-VM.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

U17 World Hockey Challenge är ofta ansett att vara inofficiella U17-VM. Där får världens bästa 09:or nu göra upp mot varandra. En turnering som också är första gången då det svenska landslaget ställs mot nordamerikanskt motstånd. Och det är nu klart vilka svenska spelare som kommer att få åka.

Tre debutanter finns på forwardssidan i Olle Willén, som till vardags spelar i Karlskrona, Ludvig Vestman (Skellefteå) och Viggo Forsberg (Frölunda). I övrigt är det ett ganska väntat lag med många etablerade landslagsspelare.

– Det är väldigt roligt med tre debutanter i landslagströjan. Beröm till Ludvig, Viggo och Olle som har jobbat på bra. Det är också ett kvitto på att årskullen är bred i kvalité, säger Thomas Paananen.

I Sveriges grupp spelar Kanada Vit och Tjeckien. Innan turneringen kommer Sverige att möta Finland i en träningsmatch.

09-landslaget som åker till U17-VM

Målvakter

1 Fabian Salasca Nääs, IF Björklöven

30 Vilmer Salén Forsberg, Södertälje SK

Backar

2 Arvid Billing, Färjestad BK

3 Elliot Lahtinen, Brynäs IF

5 Noel Stenlund, IF Malmö Redhawks

7 Douglas Johnsson, Skellefteå AIK

8 Olle Törnqvist, Örebro HK

20 Tom Bjurman, Färjestad BK

25 Jesse Suopanki, Luleå HF

Forwards

10 Olle Zetterstedt, Frölunda HC

11 Viggo Forsberg, Frölunda HC

12 Ludvig Vestman, Skellefteå AIK

14 Milan Sundström, MoDo Hockey

15 Olle Willén, Karlskrona HK

16 Benjamin Nyström, Luleå HF

17 Milo Helte, Växjö Lakers HC

18 William Olofsson, Örebro HK

19 Loui Karlsson, Leksands IF

22 Alfred Nordén, HV 71

23 Oliver Sundberg, Djurgårdens IF

24 Noel Nord, Leksands IF

29 Noah Nilsson, Rögle BK