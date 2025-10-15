Klart: Här är Sveriges lag till U17-VM
09-landslaget reser till Kanada för att spela inofficiella U17-VM. Nu har förbundskaptenen Thomas Paananen också tagit ut laget som ska göra det för Sverige
U17 World Hockey Challenge är ofta ansett att vara inofficiella U17-VM. Där får världens bästa 09:or nu göra upp mot varandra. En turnering som också är första gången då det svenska landslaget ställs mot nordamerikanskt motstånd. Och det är nu klart vilka svenska spelare som kommer att få åka.
Tre debutanter finns på forwardssidan i Olle Willén, som till vardags spelar i Karlskrona, Ludvig Vestman (Skellefteå) och Viggo Forsberg (Frölunda). I övrigt är det ett ganska väntat lag med många etablerade landslagsspelare.
– Det är väldigt roligt med tre debutanter i landslagströjan. Beröm till Ludvig, Viggo och Olle som har jobbat på bra. Det är också ett kvitto på att årskullen är bred i kvalité, säger Thomas Paananen.
I Sveriges grupp spelar Kanada Vit och Tjeckien. Innan turneringen kommer Sverige att möta Finland i en träningsmatch.
09-landslaget som åker till U17-VM
Målvakter
1 Fabian Salasca Nääs, IF Björklöven
30 Vilmer Salén Forsberg, Södertälje SK
Backar
2 Arvid Billing, Färjestad BK
3 Elliot Lahtinen, Brynäs IF
5 Noel Stenlund, IF Malmö Redhawks
7 Douglas Johnsson, Skellefteå AIK
8 Olle Törnqvist, Örebro HK
20 Tom Bjurman, Färjestad BK
25 Jesse Suopanki, Luleå HF
Forwards
10 Olle Zetterstedt, Frölunda HC
11 Viggo Forsberg, Frölunda HC
12 Ludvig Vestman, Skellefteå AIK
14 Milan Sundström, MoDo Hockey
15 Olle Willén, Karlskrona HK
16 Benjamin Nyström, Luleå HF
17 Milo Helte, Växjö Lakers HC
18 William Olofsson, Örebro HK
19 Loui Karlsson, Leksands IF
22 Alfred Nordén, HV 71
23 Oliver Sundberg, Djurgårdens IF
24 Noel Nord, Leksands IF
29 Noah Nilsson, Rögle BK
