Loke Krantz imponerade i Sveriges seger mot Kanada.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.



Matchspelet återvände till WFCU Centre i Windsor under onsdagen – och vi fick dessutom se Kanada spela för första gången den här veckan.

Finland inledde eftermiddagen med en 3–2-seger. Vilho Vanhatalo satte fart på tillställningen efter 5:13 minuter, men Ethan Wyttenbach kvitterade för USA innan den första perioden var över.

Finland ryckte sedan ifrån i den andra perioden tack vare mål från Ilari Kapanen och Eetu Orpana, vilket i praktiken neutraliserade Sammy Nelsons mål i numerärt underläge och säkrade segern för de blåvita.

Kanada tog samtidigt ledningen vid tre olika tillfällen mot Sverige, men föll ändå med 5–3.

Lagen bytte mål med varandra. Jimmy Lombardi gav Kanada ledningen redan efter 2:17 innan Milton Gästrin kvitterade med endast tre sekunder kvar av den första perioden. Tynan Lawrence gjorde sedan mål redan under sitt första byte i den andra perioden, men Filip Ekberg svarade med ett något turligt mål från bakom förlängda mållinjen efter 26:20 och gjorde därmed 2–2.

Matchen förblev oavgjord fram till 43.47 då tidigare Windsor Spitfires-stjärnan Ethan Belchetz överlistade Isak Sörqvist och gav Kanada ledningen med 3–2. Den ledningen blev dock kortvarig. Elton Hermansson kvitterade till 3–3 i powerplay strax efter halva den tredje perioden. Kanada lyckades sedan inte hitta nätet igen, medan Calgary Flames-prospektet Theo Stockselius gjorde två mål och avgjorde matchen definitivt.

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Här är en genomgång av de bästa spelarna i nattens två matcher i Windsor:

Finland 3, USA 2

Finland

#31 Patrik Kerkola, målvakt: Kerkola önskar nog att han hade fått tillbaka USA:s andra mål. Men bortsett från det stod han för en av turneringens bästa målvaktsinsatser hittills tack vare sitt snabba benspel, sin utmärkta puckuppfattning och sitt stabila positionsspel. Kerkola blev odraftad för andra året i rad, men jag tror att ett starkt JVM kan höja hans aktier rejält. Han har en stor kropp (även om vissa scouter kanske tycker att han är något tung) och ger aldrig upp en kamp om pucken. Statistiken från förra säsongen var inte särskilt imponerande, men rent tekniskt är han en stabil målvakt som lämnar väldigt lite yta för motståndarna att skjuta på.

#6 Max Laatikainen, back (Philadelphia Flyers): Laatikainen flög rejält under radarn förra året, men jag gillade verkligen det jag såg av honom i U18-VM. Jag kan absolut se honom spela i ett topp fyra-par i december, ungefär på samma sätt som han gjort hela veckan här i Windsor. Jag gillar hur han gång på gång bröt upp anfall och använde sin skridskoåkning för att vinna närkamper. Det fanns några tillfällen då det kändes som att han blev passerad lite väl enkelt, men det vägde han upp med ett starkt klubbspel.

#11 Rasmus Kämäräinen, forward: Det har varit en mycket bra turnering för Kämäräinen, som ständigt verkar jaga lösa puckar och leta returer. 19-åringen driver kanske inte spelet särskilt mycket på egen hand, men han hittar ofta in i farliga målområden nära kassen och tvekar inte att ta kampen mot större och starkare motståndare. Det här var ännu en gedigen insats och jag tvivlar inte en sekund på att han kommer att finnas med i Finlands slutliga JVM-trupp.

#18 Ilari Mäkinen, forward (NHL-draften 2027): Mäkinen växte verkligen i mina ögon under U18-VM och jag tycker att han imponerade stort även i dag. Han har aldrig varit någon större poängproducent, men han spelar med ett enormt driv, är jobbig att möta och är som en mänsklig bowlingkula ute på isen. Mäkinen vill göra avtryck varje gång han kliver över sargen och det kändes som att de amerikanska backarna hade stora problem med honom, trots att han spelade i en fjärdekedja.

#24 Jere Somervuori, forward: Det som verkligen stack ut i Somervuoris spel i dag – och egentligen under hela turneringen – är hur mycket hårdare han verkar arbeta än nästan alla andra. Han är inte särskilt stor, men han använder sin fart och sin envishet som en terrier för att ta sig in framför mål och skapa målchanser. Jag gillade honom verkligen under U18-VM för två år sedan och jag tycker att han har varit en av Finlands mest engagerade spelare den här veckan.

USA

#34 Carter Amico, back (Philadelphia Flyers): Amico har visat prov på skicklighet på hög nivå under den senaste veckan. Han har bara gjort ett mål under de senaste tre åren, men fick några fina skottlägen från blålinjen i dag och hjälpte dessutom till att skapa kvitteringen till 1–1. Den 196 centimeter långe defensiva backen är riktigt tuff att möta och ger motståndarna väldigt lite att arbeta med. Han har en imponerande räckvidd, tävlar hårt och är mycket skicklig på att få undan pucken från farliga ytor. Det här kändes som en av hans mest kompletta matcher.

#7 Mikey Berchild, forward (Carolina Hurricanes): Ytterligare en utmärkt insats från Berchild. Den skicklige yttern spelar med massor av energi och självförtroende, vilket märks i hur väl han flyttar pucken. Han må vara liten, men han är tävlingsinriktad och fortsätter att bli starkare. Berchild gjorde mål i powerplay i dag, men fullträffen dömdes bort för offside. Det är synd, eftersom jag gärna hade sett honom få utdelning efter en så stark prestation. Jag hoppas att man låter Berchild fortsätta spela tillsammans med Wyatt Cullen och Ethan Wyttenbach under själva JVM.

#12 Ethan Wyttenbach, forward (Calgary Flames): Wyttenbach har varit turneringens bästa spelare – utan tvekan. Den skicklige yttern nekades först på ett friläge tidigt i matchen, men revanscherade sig några minuter senare genom att göra mål. Han är ständigt farlig framför mål och gör allt som krävs för att få puckarna mot kassen. Wyttenbach är skicklig, smart, snabb och mycket farlig med pucken, samtidigt som han är utmärkt på att plocka upp returer.

#37 Mason West, forward (Chicago Blackhawks): Det här var Wests bästa match. Han spelade med mycket kraft och fart, samtidigt som han visade en vilja att tackla alla som kom i hans närhet. West kan ibland bli lite av en passagerare, men den här gången kändes det som att han var den spelare som försökte skapa mest i USA:s andrakedja. West är fortfarande ett utvecklingsprojekt, men kombinationen av storlek, rörlighet och rå talang gör honom oerhört intressant. Han är inte garanterad en plats i USA:s JVM-trupp, men jag tror att han kommer att spela sig till en. Som jämförelse gjorde han sin första match förra säsongen bara några dagar innan USA inledde sitt JVM-läger.

Kanada 3, Sverige 5

Kanada

#14 Ethan Czata, forward (Tampa Bay Lightning): Det bästa sättet att beskriva Czatas insats i dag? Irriterande – på ett bra sätt. Czata behövde hitta ett sätt att etablera sig den här veckan eftersom han definitivt är en av spelarna som slåss om de sista platserna i truppen. Och i dag verkade svenskarna bli fullständigt vansinniga varje gång han klev ut på isen. Han var i ansiktet på motståndarna i princip varje byte, och även om han inte uträttade särskilt mycket offensivt var han utmärkt på att återerövra puckar och stänga ner ytor. Som en rollspelare är det egentligen precis det man behöver göra.

#15 Caleb Malhotra, center (Vancouver Canucks): Malhotra gjorde så många bra saker utan puck i dag. Det är hans signum – att påverka spelet i princip överallt på isen. Han gjorde inget mål, men skapade flera högklassiga målchanser i omställningsspelet tillsammans med Brady Martin och Philippe Veilleux. Malhotra spelade dessutom ett starkt försvarsspel och stod för några puckstölder. Hans förmåga att involvera sig och göra avtryck oavsett situation är det som gjorde honom till den bästa centern tillgänglig i NHL-draften 2026.

#25 Ethan Belchetz, forward (Utah Mammoth): För en spelare som inte hade spelat sedan den 28 februari såg Belchetz inte det minsta malplacerad ut. Det var som om han hade något att bevisa och han spelade med ett högt tempo och stor fysisk närvaro. Den 196 centimeter långe forwarden är oerhört svår att kontrollera och fungerar utmärkt tillsammans med en mer skicklig offensiv spelare – som Cameron Schmidt.

#42 Tynan Lawrence, forward (St. Louis Blues): Scouterna ville se mer från Lawrence förra året, och jag föreställer mig att de blev imponerade i dag. Han noterades för ett mål och en assist och gav Kanada ordentligt med energi, samtidigt som han spelade med lika stort självförtroende som någon annan spelare på isen den här kvällen. Jag gillar hans chanser att ta en roll som understödjande forward i december, men det var intressant att se honom spela som ytter efter att ha varit center under hela förra säsongen. Oavsett vilket älskade jag hans insats.

Sverige

#19 William Håkansson, back (Carolina Hurricanes): Håkansson är en av de mest "tråkiga" spelare jag någonsin har sett spela hockey – och jag menar det på absolut bästa möjliga sätt. Den 193 centimeter långe backen spelar helt utan några flashiga detaljer eller spektakulära nummer, men han kommer att hinna först till pucken i egen zon och ta bort allt det utrymme du trodde att du hade. Håkansson är en defensiv specialist som gör ett enastående jobb med att komma i vägen – mer än någon annan spelare vi har sett i den här turneringen. Hans spel är som bäst när han inte försöker göra för mycket med pucken, och jag tyckte att han var exceptionellt effektiv i dag.

#18 Theo Stockselius, center (Calgary Flames): Även om jag tyckte att Stockselius var bättre under turneringens första dag var Flames-prospektet inblandad i många positiva sekvenser för Sverige. Han var en av lagets bästa spelare framför mål och skapade stora problem för de kanadensiska backarna. Han drog på sig en utvisning i den tredje perioden som mycket väl hade kunnat sänka sitt lag. I stället kom Stockselius ut ur utvisningsbåset, tog pucken åt andra hållet och överlistade Samuel Meloche med ett handledsskott upp i krysset. Sedan gjorde han ytterligare ett mål i tom bur med knappt två minuter kvar och satte definitivt punkt för matchen. Stockselius kommer kanske inte att blända någon med sin råa talang, men hans arbetsmoral och smarta beslutsfattande gör att han konsekvent vinner merparten av sina närkamper.

#22 Loke Krantz, forward (Seattle Kraken): Jag visste att Krantz menade allvar redan när jag såg honom stirra ner den kanadensiska avbytarbänken under uppvärmningen. Den kraftfulle, 188 centimeter långe yttern handlar om att komma i vägen, göra livet besvärligt för motståndarna och vara allmänt jobbig – och han levde verkligen upp till det ryktet i dag. Krantz låter ingen köra över honom och han har dessutom ett riktigt vasst skott. Om han tar en plats i Sveriges JVM-trupp förväntar jag mig inte att han får någon större roll än en plats längre ner i laguppställningen. Men oavsett vilka han spelar med kommer han att skapa ytor åt sina lagkamrater.

#27 Melvin Novotny, forward (Buffalo Sabres): Novotny spelade i Sveriges fjärdekedja i dag, men var ändå en av de mest framträdande svenska forwardsen. Han spelar med mycket skicklighet och tvekar inte att attackera rakt genom mittzonen för att skapa målchanser. Han är oerhört smart, vilket han ofta visar genom sina snabba och effektiva passningar under press. Jag skulle inte bli förvånad om han får en explosiv rookiesäsong i NCAA efter att ha producerat starka siffror. Talangen har alltid funnits där – det har snarare varit utförandet som behövt utvecklas. Han gjorde inget mål i dag, men det känns som att han har varit stekhet och skapat chanser under hela veckan.