Joakim Dahl klev fram i helgens sista match för U17-landslaget.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

I helgen har Sveriges U17-landslag spelat tre finnkamper i Gällivare. Inför matcherna kom beskedet att förbundskaptenen Johan Rosén missar samlingen på grund av sjukdom och i stället har Thomas Paananen fått rycka in som tränare för 2010-kullen mot Finland.

De svenska U17-killarna inledde med förlust, då Finland vann den första matchen i fredags med 6-5 efter förlängning. Under lördagen studsade dock Sverige tillbaka och vann med 4-1 sedan Melker Wersäll gjort två mål . Under söndagen avslutades samlingen med en tredje match mellan rivalerna.

Det blev ett tidigt ledningsmål för Sverige sedan Joakim Dahl (Brynäs) satte 1-0 efter drygt tre minuters spel på assist av Isak Alvudd (HV71). Finland kvitterade senare i första perioden men i den andra tog Sverige sedan över. Den här gången agerade Dahl i stället framspelare när Ludvig Langermo Neuman (Djurgården) sedan stod för en läcker soloprestation innan han satte dit 2-1 i matchen.

Joakim Dahl tvåmålsskytt för Sverige mot Finland

I powerplay kom sedan 3-1 när Melker Wersäll (Djurgården) gjorde mål för tredje matchen i rad, hans fjärde fullträff för samlingen. Målet assisterades av Milo Spelkvist (Örebro). Sedan var det Finlands tur att göra mål i powerplay för att reducera till 3-2 men därefter klev Joakim Dahl in i handlingarna igen. Han satte sitt andra mål i matchen för 4-2 och innan periodens slut kom även 5-2 genom Olle Sandberg (HV71), efter passning av Helge Ahlinder Hedlund (Brynäs).

Finland reducerade genom ett straffslag i tredje perioden men Sverige kom ändå att vinna matchen med 6-3. Slutresultatet spikades av Isak Alvudd som gjorde mål i spel fem-mot-tre, på assist av Viking Simon (AIK), med 45 sekunder kvar att spela.

Det blev en övertygande svensk seger för att avsluta finnkampen i Gällivare då Sverige även vann skotten med 42-29. Målvakt Olle Samson (Örebro) gjorde 26 räddningar i vinsten. Joakim Dahl, som gått från Flemingsberg till Brynäs inför den kommande säsongen, var bäst i Sverige med 2+1.

Härnäst väntar U17 World Hockey Challenge, även kallat för inofficiella U17-VM, för 2010-kullen. Turneringen spelas i början av november.

Sverige – Finland 6–3 (1-1,4-1,1-1)

Sverige: Joakim Dahl 2, Ludvig Langermo Neuman, Melker Wersäll, Olle Sandberg, Isak Alvudd.

Finland: Bryan Salo, Eddie Wallin, Valtti Mäenpää.