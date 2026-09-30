Efter spelarnas krav – coachen ställs åt sidan

Greg Powers tas ur tjänst med omedelbar verkan. Foto: Zac BonDurant/Icon Sportswire via AP Images

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Arizona State University har tagit collegelagets huvudtränare Greg Powers ur tjänst efter den allvarliga incident som drabbade backen Matthew Mayich i augusti.

Beskedet kommer samtidigt som universitetet fortsätter sin utredning av omständigheterna kring Mayichs kollaps under ett utomhuspass den 20 augusti. Mayich, som tillhör St Louis Blues organisation, vårdas fortfarande på sjukhus.

Arizona State meddelade beslutet på onsdagen. Universitetets idrottschef Graham Rossini säger att fokus fortsatt ligger på Mayich och hans familj, men också på att ge övriga spelare det stöd de behöver.

– Vårt fokus fortsätter att ligga på Matthew och hans familj, samt på våra studentidrottare, för att säkerställa att de får det stöd de behöver under den här tiden och när säsongen börjar, sade Rossini i ett uttalande.

– Vi har fortsatt att samla in så mycket information som möjligt. Efter noggranna överväganden anser jag att detta är det bästa beslutet för att skapa stabilitet för hockeyprogrammet.

Matthew Mayich kollapsade i hettan under träning

Det var den 20 augusti som Arizona States hockeylag deltog i ett utomhuspass på Sun Angel Stadium. Enligt universitetets egen inledande rapport ägde passet rum mellan cirka klockan 07.00 och 08.30, med temperaturer på 30–32 grader. Samtliga tre tränare samt lagets sjukvårdare fanns på plats.

Även Timothy Ziesel, en extern person som tidigare arbetat med laget kring ledarskap och lagbygge, deltog. Enligt ASU hade tränarstaben fått tillstånd för Ziesel att tala med laget, men något träningsupplägg hade inte skickats till universitetets styrke- och konditionstränare för godkännande inför aktiviteten.

Mayich föll ihop under löpningen . Enligt universitetets redogörelse försökte han först resa sig och fortsätta, men föll därefter på knä. Lagets sjukvårdare började kyla ned honom och ringde efter ambulans när hans tillstånd försämrades.

I efterdyningarna har det kommit olika uppgifter om hur träningspasset genomfördes. Sju spelare skickade tidigare i veckan ett brev till universitetets president där de ifrågasatte skolans beskrivning av händelsen och krävde att tränarstaben skulle stängas av under utredningen.

Beskedet om Powers kommer också efter att The Athletic rapporterat om spelarnas krav.

"Noll chans att återhämta sig"

ASU har samtidigt meddelat att en fortsatt granskning ska undersöka bland annat hur utomhusaktiviteter planeras och genomförs, hur externa konsulter används samt hur universitetet hanterar akuta situationer under träning och tävling.

Mayichs advokat har tidigare uppgett att spelaren har ”noll chans att återhämta sig” , medan han fortfarande befinner sig i kritiskt tillstånd. Uppgiften är ett uttalande från spelarens juridiska ombud och har inte fastställts av universitetet i den offentliga redogörelsen.

Med Powers borta tills vidare kommer assisterande tränaren Mike Corbett att leda laget från båset när Arizona State inleder säsongen 2026/27 mot Lindenwood University senare i veckan.