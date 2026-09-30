Förre NHL-forwarden lägger av – efter fem matcher

Ryan Spooner väljer plötsligt att avsluta karriären.

Foto: Perry Nelson-USA TODAY Sports

Ryan Spooner draftades av Boston Bruins i andra rundan 2010 och efter några år spelade han till sig en ordinarie NHL-plats i klubben. Sponer gjorde då som bäst 49 poäng på 80 matcher för Boston i NHL säsongen 2015/16.

Han kom även att spela för New York Rangers, Edmonton Oilers och Vancouver Canucks. Under sin karriär gjorde Spooner 167 poäng på 325 NHL-matcher innan han flyttade till Europa .

Spooner flyttade till KHL 2019 och tillbringade flera år i den ryskägda ligan. Han ryktades även vara aktuell för en SHL-flytt men valde hela tiden att stanna i KHL.

Inför årets säsong flyttade 34-åringen till Slovakien för spel i Dukla Trenčín. Där har Ryan Spooner inlett med 1+3 på fem matcher, men nu kommer ett chockbesked av kanadensaren. Han väljer plötsligt att flytta hem till Kanada för att vara närmare sin familj. Därmed avslutar Spooner sin aktiva hockeykarriär.

– Jag vill tacka Dukla-fansen för deras stöd och för hur de välkomnade mig i Trenčín. Jag har verkligen trivts i den här klubben och jag trodde innerligt att jag skulle spela en säsong till. Att avsluta min karriär var inte ett lätt beslut för mig, men jag känner att det är rätt beslut. Återigen vill jag tacka klubben, mina lagkamrater och fansen för allt och jag håller tummarna för killarna den här säsongen, säger Spooner på klubbens hemsida .

Ryan Spooner avslutar hockeykarriären

Det blev alltså bara fem matcher i Dukla Trenčín för Ryan Spooner som nu lägger skridskorna på hyllan.

– Beslutet kom från Ryan, som informerade oss om att han avslutade sin spelarkarriär. Ryan är en rättvis kille. Även om vi hade velat att han fortsatte i Trenčín, förstår vi hans skäl och respekterar detta beslut fullt ut. Samtidigt vill vi gratulera honom till en exceptionell hockeykarriär, under vilken han uppnått mycket, säger sportchefen Branko Radivojevič.

Under åren i Europa gjorde Ryan Spooner 286 poäng på 346 matcher i KHL. Han gjorde även två korta inhopp i Schweiz för HC Lugano och Lausanne HC.