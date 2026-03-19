Superlöftet nominerad till tungt pris – efter starka perioden

Superlöftet Gavin McKenna står i centrum när finalisterna till Hobey Baker Award 2026 har presenterats. Den draftaktuella talangen är en av de mest omtalade spelarna i collegehockeyn just nu – och favorit att väljas som etta i sommarens NHL-draft i Buffalo.

Flera av de bästa spelarna inom collegehockeyn har nu uppmärksammats för sina prestationer den här säsongen – men störst fokus riktas mot supertalangen Gavin McKenna.

På onsdagen presenterades de tio finalisterna till Hobey Baker Award 2026, priset som årligen delas ut till NCAA:s främsta spelare. Bland namnen finns flera spelare med koppling till NHL – och några som kan vara på väg att skriva proffskontrakt inom en snar framtid.

Nominerade till Hobey Baker Award 2026:

Trey Augustine, målvakt, Michigan State (Detroit Red Wings)

James Hagens, forward, Boston College (Boston Bruins)

T.J. Hughes, forward, Michigan

Gavin McKenna, forward, Penn State (draftbar 2026)

Max Plante, forward, Minnesota Duluth (Detroit Red Wings)

Eric Pohlkamp, back, Denver (San Jose Sharks)

Hayden Stavroff, forward, Dartmouth

Charlie Stramel, forward, Michigan State (Minnesota Wild)

Felix Trudeau, forward, Sacred Heart

Ethan Wyttenbach, forward, Quinnipiac (Calgary Flames)

Allra mest uppmärksamhet riktas mot Gavin McKenna. Den förväntade förstavalet i NHL-draften 2026 väckte stora rubriker när han valde att lämna WHL för spel i NCAA. Inledningen blev något trevande, men under andra halvan av säsongen hittade han rätt – och har sedan dess varit en av landets främsta poängspelare.

Gavin McKenna tvåa i NCAA:s poängliga

Den 18-årige rookien har producerat 15 mål och totalt 51 poäng på 34 matcher, vilket placerar honom på en andraplats i hela NCAA:s poängliga. Samtidigt har han varit en nyckelspelare när Penn State tagit sig till semifinal i Big Ten och säkrat en plats i det nationella slutspelet. Det är framför allt efter JVM i januari som han klivit fram och producerat för sin skola. De senaste tio matcherna står han noterad för 19 poäng (4+15). Detta även efter en incident där han ska ha brutit käken på en ung man efter ett slagsmål utanför en bar i närheten av Penn State. De tyngsta punkterna i åtalet mot kanadensaren lades dock ned.

Den enda spelaren som gjort fler poäng än McKenna är en annan rookie – Ethan Wyttenbach. Calgary Flames-talangen har varit en stor anledning till att Quinnipiac etablerat sig som ett topplag i landet, med 24 mål och 58 poäng på 38 matcher.

Michigan State har två representanter på listan i Trey Augustine och Charlie Stramel. Duon har varit starkt bidragande till att laget vann Big Ten och säkrade förstaseedning i NCAA-turneringen. Augustine utsågs återigen till konferensens bästa målvakt och är även finalist till Mike Richter Award, medan Stramel noterades för 44 poäng på 35 matcher.

James Hagens nominerad till Hobey Baker Award

Även Michigan-kaptenen T.J. Hughes finns med, efter att ha utsetts till årets spelare i Big Ten. Han stod för 50 poäng på 36 matcher och delade andraplatsen i konferensens poängliga.

En annan spelare som utmärkt sig är Max Plante, som leder NCHC med 23 mål och 48 poäng för Minnesota Duluth. Han är också en av finalisterna till konferensens MVP-pris, tillsammans med Eric Pohlkamp – den poängstarkaste backen i hela NCAA med 37 poäng på 38 matcher.

James Hagens har haft en stark andra säsong i Boston College och vann Hockey Easts poängliga med 45 poäng på 33 matcher.

Slutligen har Hayden Stavroff och Felix Trudeau imponerat i sina respektive konferenser. Stavroff toppar hela NCAA:s skytteliga med 28 mål på 32 matcher, medan Trudeau gjort 25 mål och varit en nyckelspelare när Sacred Heart tagit sig till final i Atlantic Hockey America.

Fakta: Hobey Baker Award-vinnare

Hobey Baker Award är ett prestigefyllt pris som årligen delas ut till den bästa spelaren inom amerikansk collegehockey (NCAA). Priset har delats ut sedan 1981 och är uppkallat efter Hobey Baker, en av de första stora amerikanska ishockeyspelarna, som också var en framstående idrottsman inom amerikansk fotboll.

Kriterier för priset

Priset går inte bara till den skickligaste spelaren på isen utan baseras också på:

✔ Skicklighet och prestation – Spelaren ska vara en av de bästa i NCAA.

✔ Ledarskap och sportsmannaanda – En förebild för andra, både på och utanför isen.

✔ Akademiska meriter och karaktär – Goda studieresultat och gott uppförande värderas.

Här är alla vinnare under 2000-talet.

2025: Ike Howard, Michigan State University

Ike Howard, Michigan State University 2024: Macklin Celebrini, Boston University

Macklin Celebrini, Boston University 2023: Adam Fantilli, Michigan

Adam Fantilli, Michigan 2022: Dryden McKay, Minnesota State

Dryden McKay, Minnesota State 2021: Cole Caufield, Wisconsin

Cole Caufield, Wisconsin 2020: Scott Perunovich, Minnesota Duluth

Scott Perunovich, Minnesota Duluth 2019: Cale Makar, Massachusetts

Cale Makar, Massachusetts 2018: Adam Gaudette, Northeastern

Adam Gaudette, Northeastern 2017: Will Butcher, Denver

Will Butcher, Denver 2016: Jimmy Vesey, Harvard

Jimmy Vesey, Harvard 2015: Jack Eichel, Boston University

Jack Eichel, Boston University 2014: Johnny Gaudreau, Boston College

Johnny Gaudreau, Boston College 2013: Drew LeBlanc, St. Cloud State

Drew LeBlanc, St. Cloud State 2012: Jack Connolly, Minnesota Duluth

Jack Connolly, Minnesota Duluth 2011: Andy Miele, Miami (Ohio)

Andy Miele, Miami (Ohio) 2010: Blake Geoffrion, Wisconsin

Blake Geoffrion, Wisconsin 2009: Matt Gilroy, Boston University

Matt Gilroy, Boston University 2008: Kevin Porter, Michigan

Kevin Porter, Michigan 2007: Ryan Duncan, North Dakota

Ryan Duncan, North Dakota 2006: Matt Carle, Denver

Matt Carle, Denver 2005: Marty Sertich, Colorado College

Marty Sertich, Colorado College 2004: Junior Lessard, Minnesota Duluth

Junior Lessard, Minnesota Duluth 2003: Peter Sejna, Colorado College

Peter Sejna, Colorado College 2002: Jordan Leopold, Minnesota

Jordan Leopold, Minnesota 2001: Ryan Miller, Michigan State

Ryan Miller, Michigan State 2000: Mike Mottau, Boston College



