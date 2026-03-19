Superlöftet nominerad till tungt pris – efter starka perioden
Superlöftet Gavin McKenna står i centrum när finalisterna till Hobey Baker Award 2026 har presenterats. Den draftaktuella talangen är en av de mest omtalade spelarna i collegehockeyn just nu – och favorit att väljas som etta i sommarens NHL-draft i Buffalo.
Flera av de bästa spelarna inom collegehockeyn har nu uppmärksammats för sina prestationer den här säsongen – men störst fokus riktas mot supertalangen Gavin McKenna.
På onsdagen presenterades de tio finalisterna till Hobey Baker Award 2026, priset som årligen delas ut till NCAA:s främsta spelare. Bland namnen finns flera spelare med koppling till NHL – och några som kan vara på väg att skriva proffskontrakt inom en snar framtid.
Nominerade till Hobey Baker Award 2026:
- Trey Augustine, målvakt, Michigan State (Detroit Red Wings)
- James Hagens, forward, Boston College (Boston Bruins)
- T.J. Hughes, forward, Michigan
- Gavin McKenna, forward, Penn State (draftbar 2026)
- Max Plante, forward, Minnesota Duluth (Detroit Red Wings)
- Eric Pohlkamp, back, Denver (San Jose Sharks)
- Hayden Stavroff, forward, Dartmouth
- Charlie Stramel, forward, Michigan State (Minnesota Wild)
- Felix Trudeau, forward, Sacred Heart
- Ethan Wyttenbach, forward, Quinnipiac (Calgary Flames)
Allra mest uppmärksamhet riktas mot Gavin McKenna. Den förväntade förstavalet i NHL-draften 2026 väckte stora rubriker när han valde att lämna WHL för spel i NCAA. Inledningen blev något trevande, men under andra halvan av säsongen hittade han rätt – och har sedan dess varit en av landets främsta poängspelare.
Gavin McKenna tvåa i NCAA:s poängliga
Den 18-årige rookien har producerat 15 mål och totalt 51 poäng på 34 matcher, vilket placerar honom på en andraplats i hela NCAA:s poängliga. Samtidigt har han varit en nyckelspelare när Penn State tagit sig till semifinal i Big Ten och säkrat en plats i det nationella slutspelet. Det är framför allt efter JVM i januari som han klivit fram och producerat för sin skola. De senaste tio matcherna står han noterad för 19 poäng (4+15). Detta även efter en incident där han ska ha brutit käken på en ung man efter ett slagsmål utanför en bar i närheten av Penn State. De tyngsta punkterna i åtalet mot kanadensaren lades dock ned.
Den enda spelaren som gjort fler poäng än McKenna är en annan rookie – Ethan Wyttenbach. Calgary Flames-talangen har varit en stor anledning till att Quinnipiac etablerat sig som ett topplag i landet, med 24 mål och 58 poäng på 38 matcher.
Michigan State har två representanter på listan i Trey Augustine och Charlie Stramel. Duon har varit starkt bidragande till att laget vann Big Ten och säkrade förstaseedning i NCAA-turneringen. Augustine utsågs återigen till konferensens bästa målvakt och är även finalist till Mike Richter Award, medan Stramel noterades för 44 poäng på 35 matcher.
James Hagens nominerad till Hobey Baker Award
Även Michigan-kaptenen T.J. Hughes finns med, efter att ha utsetts till årets spelare i Big Ten. Han stod för 50 poäng på 36 matcher och delade andraplatsen i konferensens poängliga.
En annan spelare som utmärkt sig är Max Plante, som leder NCHC med 23 mål och 48 poäng för Minnesota Duluth. Han är också en av finalisterna till konferensens MVP-pris, tillsammans med Eric Pohlkamp – den poängstarkaste backen i hela NCAA med 37 poäng på 38 matcher.
James Hagens har haft en stark andra säsong i Boston College och vann Hockey Easts poängliga med 45 poäng på 33 matcher.
Slutligen har Hayden Stavroff och Felix Trudeau imponerat i sina respektive konferenser. Stavroff toppar hela NCAA:s skytteliga med 28 mål på 32 matcher, medan Trudeau gjort 25 mål och varit en nyckelspelare när Sacred Heart tagit sig till final i Atlantic Hockey America.
Fakta: Hobey Baker Award-vinnare
Hobey Baker Award är ett prestigefyllt pris som årligen delas ut till den bästa spelaren inom amerikansk collegehockey (NCAA). Priset har delats ut sedan 1981 och är uppkallat efter Hobey Baker, en av de första stora amerikanska ishockeyspelarna, som också var en framstående idrottsman inom amerikansk fotboll.
Kriterier för priset
Priset går inte bara till den skickligaste spelaren på isen utan baseras också på:
✔ Skicklighet och prestation – Spelaren ska vara en av de bästa i NCAA.
✔ Ledarskap och sportsmannaanda – En förebild för andra, både på och utanför isen.
✔ Akademiska meriter och karaktär – Goda studieresultat och gott uppförande värderas.
Här är alla vinnare under 2000-talet.
- 2025: Ike Howard, Michigan State University
- 2024: Macklin Celebrini, Boston University
- 2023: Adam Fantilli, Michigan
- 2022: Dryden McKay, Minnesota State
- 2021: Cole Caufield, Wisconsin
- 2020: Scott Perunovich, Minnesota Duluth
- 2019: Cale Makar, Massachusetts
- 2018: Adam Gaudette, Northeastern
- 2017: Will Butcher, Denver
- 2016: Jimmy Vesey, Harvard
- 2015: Jack Eichel, Boston University
- 2014: Johnny Gaudreau, Boston College
- 2013: Drew LeBlanc, St. Cloud State
- 2012: Jack Connolly, Minnesota Duluth
- 2011: Andy Miele, Miami (Ohio)
- 2010: Blake Geoffrion, Wisconsin
- 2009: Matt Gilroy, Boston University
- 2008: Kevin Porter, Michigan
- 2007: Ryan Duncan, North Dakota
- 2006: Matt Carle, Denver
- 2005: Marty Sertich, Colorado College
- 2004: Junior Lessard, Minnesota Duluth
- 2003: Peter Sejna, Colorado College
- 2002: Jordan Leopold, Minnesota
- 2001: Ryan Miller, Michigan State
- 2000: Mike Mottau, Boston College
