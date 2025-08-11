Det blev en smakstart för Småkronorna i Hlinka Gretzky Cup när man krossade Tyskland med 10–0. Flera spelare visade framfötterna och åtta olika spelare noterades i målprotokollet. Här tittar Hockeysverige.se’s talangskribent Jacob Smeds närmare på tre som imponerade lite extra i premiären.

Mikael Kim och Max Isaksson var två av de som imponerade. Foto: Bildbyrån.

Malte Gustafsson, HV71

Gustafsson var dominant från sin backplats och kom till sin rätt i det öppna spel som Tyskland stundtals bjöd på i matchen.

HV-backen briljerade i spelvändningarna och skapade kontringar för Sverige flera gånger med sitt precisa förstapass. Han frispelade bland annat Nils Bartholdsson, som i sin tur spelade pucken vidare till Marcus Nordmark vid målet som betydde 4–0. Ofta kunde Gustafsson undvika Tysklands press bara genom att åka runt den forecheck motståndarna svarade för. De få gånger Tyskland utmanade Sverige i egen zon var han resolut och självsäker, vilket bidrog till att Sverige kunde hålla nollan.

Så här säger Gustafsson själv om matchen.

– Det var jätteskönt att vinna första matchen i turneringen. Jag tycker vi gjorde det bra både i försvar och anfall. Och att få in tio mål känns riktigt bra, säger Malte Gustafsson.

Vad tar ni med er från denna match när turneringen går vidare mot USA imorgon?

– Vi tar med oss att vi lyckades göra tio mål och få igång offensiven. Tyskland är kanske inte det bästa laget här, så det kommer bli tuffare framöver, men det är viktigt att både göra många mål och hålla nollan, säger Gustafsson.

Max Isaksson, Växjö Lakers

Småkronornas lagkapten Isaksson visade stort lugn och självförtroende på isen. Han imponerade även på träningslägret i Katrineholm, vilket var en stor anledning till att han belönades med kaptensbindeln.

Isaksson var farlig matchen igenom med sitt dubbla hot som både playmaker och målskytt. Han öppnade bland annat målskyttet genom att sprätta upp en puck i nättaket bakom Tysklands målvakt Max Bolle. Målet i den nionde minuten skulle visa sig bli förlösande. Båda lagen hade skapat chanser inledningsvis, men efter Isakssons inledande fullträff kunde Småkronorna slappna av, sänka axlarna och trycka gasen i botten.

Så här sa Max Isaksson själv om matchen mot Tyskland.

– Det var en bra förstamatch. Vi släppte loss redan från start och tummade inte på något, utan körde på från första nedsläpp. Offensiven kom igång direkt, säger Max Isaksson.

Vad var de viktigaste svaren ni fick i den här matchen?

– Egentligen mest att vi fick igång målskyttet och byggde lite självförtroende inför resten av turneringen. Men det är bara en match och nu får vi fokusera på nästa match, säger Isaksson.

Småkronorna krossade Tyskland. Foto: Jacob Smeds.

Mikael Kim, Rögle BK

Mikael Kim jobbade hårt i det tysta och var den som skapade chanser tidigt i matchen. Kim svarade för flera öppnande passningar när ställningen fortfarande var 0–0. Det skapade sår i det tyska försvaret, och Kims fina arbete var en bidragande orsak till att Tysklands ork till sist tog slut.

Kim har ett bra spelsinne och är skicklig på att hitta korta och kreativa passningar. Det gör att han kan spela i ett högt tempo, vilket skapar ytor för hans kedjekamrater. Han behöver inte runda motståndare med ren åkstyrka för att skapa målchanser, utan hittar i stället smarta instick från till synes ofarliga situationer.

Mikael Kim är en spelare att ha ögonen på under resten av Hlinka Gretzky Cup.