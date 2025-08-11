Småkronornas galna premiärkross

Det blev en rolig start på Hlinka Gretzky Cup för Småkronorna. I premiären mot Tyskland under måndagseftermiddagen vann Sverige med 10-0. Offensiven sken för Småkronorna, som hade hela åtta olika målskyttar i matchen.

Småkronorna krossade Tyskland. Foto: Jacob Smeds.

TRENCIN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Sverige inledde matchen piggt när kedjan med Nils Bartholdsson, Marcus Nordmark och Olle Karlsson öppnade med bra fart direkt efter nedsläpp. Några byten senare var det Ludvig Andersson som forecheckade hårt och skapade chanser med sina kedjekamrater Måns Josbrant och Adam Andersson.

Tyskland var dock inte ofarliga under matchens första minuter. Theodor Knights styrde bland annat undan ett 2-mot-1–läge vid ställningen 0-0 och Milo Tjärnlund stod för ett par svettiga räddningar som gav Småkronorna chansen att växa in i matchen.

Lagkaptenen inledde målskyttet

Spelet var hafsigt inledningsvis och Johan Rosén var aktiv i den första TV-timeouten. Coachingen skulle ge resultat. I den nionde matchminuten sprättade Max Isaksson upp 1-0 i nättaket efter att ha kommit inskärande från höger. Kort därefter kom det andra målet. Marcus Nordmark spelade fram till en obevakad Olle Karlsson framför mål och 2-0 var ett faktum.

Vid det tredje målet skickade Isaksson in pucken från högt upp i offensiv zon. Mikael Kim, som ofta håller sig framme runt kassen, styrde in passningen längs isen med klubban och utökade till 3–0. Innan perioden var över fick Bartholdsson ett 2-mot-0–läge tillsammans med Nordmark efter en superb passning av Malte Gustafsson. Bartholdsson spelade vidare till Nordmark som satte 4–0.

Efter ett avklarat numerärt underläge parkerade Sverige spelet i Tysklands zon i början av andra perioden. Oscar Holmertz gjorde 5–0 efter att Sverige inte gett Tyskland något andrum under de första tio minuterna av den andra perioden. I den tredje perioden spelade Småkronorna ut och vann till sist med 10–0. Elton Hermansson, Nils Bartholdsson, Oscar Holmertz, Mikael Kim och Måns Josbrant nätade i slutperioden.

Premiären blev en match där offensiven sken för Småkronornas del. Nils Bartholdsson och Marcus Nordmark visade fint samspel och offensivlusta. Mikael Kim och Ludvig Andersson jobbade hårt i det tysta och lyckades skapa gott om målchanser för sina respektive kedjor. På backplats var Malte Gustafsson en behållning, där han öppnade spelet flera gånger med sina precisa förstapassningar från egen zon.

Målvakten håll nollan

Milo Tjärnlund vaktade Sveriges mål stoppade alla 15 Tysklands skott.

Nästa match för Sverige är mot USA kl. 15.30 på tisdag eftermiddag (12 augusti). Hockeysverige.se fortsätter att rapportera löpande från Trenčín i Slovakien.

