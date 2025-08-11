Hyllar talangen: ”Vår bäste – blir kapten”

Max Isaksson imponerade på förbundskaptenen Johan Rosén under uttagningslägret i Katrineholm.

Nu blir Växjö-talangen lagkapten för Småkronorna i Hlinka Gretzky Cup.

— Vi har många ledare i laget och det skapar en bra dynamik, säger Johan Rosén till Hockeysverige.se.

Max Isaksson har imponerat på Johan Rosén inför Hlinka Gretzky Cup.

Foto: Bildbyrån

När Hockeysverige.se pratar med Johan Rosén har Småkronorna precis avslutat matchgenomgången inför premiären. Resan hit började dock redan en vecka tidigare med ett uttagningsläger i Katrineholm.

— Jag tycker vi hade en väldigt bra camp. Vi hade lite färre spelare än vanligt, 34 stycken, vilket gjorde att vi kunde jobba mer fokuserat med varje individ. Det blev en bra balans mellan träningar, internmatcher och tid att följa spelarnas utveckling, säger Rosén.

Trots att det är tidigt på säsongen var intensiteten hög direkt. Det märktes att turneringen betyder mycket och att spelarna ville visa framfötterna.

— Vi hade pratat mycket om att hela tiden ha ett attackläge i spelet. Fokus låg nästan helt på offensiva moment; hur vi tar oss framåt, skapar chanser och driver tempot. Det syntes tydligt att killarna tog till sig det, säger Johan Rosén.

Johan Rosén.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

En del av veckan handlade om att utvärdera spelarna inför laguttagningen, men det fanns också tid att jobba med lagets identitet. Offensiven är en central del av den och något Rosén vill bygga vidare på. Han lyfter också fram viljan att ta sig in framför mål.

— Intensitet och modet att ta sig in på mål är en styrka vi har. Spelarna är orädda, de driver in pucken och skapar tryck där inne. Det är något vi ska fortsätta utveckla i år, säger Johan Rosén.

Storförlust i genrepet: ”Nyttig påminnelse”

Lördagens genrep mot Finland slutade med 8–4-förlust, men matchen gav ändå viktiga svar.

— Det var en match med två ansikten. I första perioden var vi riktigt bra, höll i pucken och satte tonen offensivt. Sedan blev det ganska sönderhackat av utvisningar. Vi hade sju tvåminutersutvisningar och började andra perioden med nästan fyra minuter i boxplay. Finland fick momentum med två snabba mål och vi blev lite stressade. Det blev ändå en nyttig påminnelse om hur viktig disciplinen är, både att undvika onödiga utvisningar och att byta i rätt tid för att orka hålla intensiteten, säger Rosén.

Trots resultatet fanns det positiva saker att ta med sig.

— Framför allt var det en bra genomkörare. Vi fick svar på vad som fungerar och vad vi behöver skruva på. Tre mål i powerplay var ett stort plus, vi hittade bra roller där. Men disciplinen måste vara på topp om vi ska vinna tajta matcher mot bra motstånd, säger Johan Rosén.

Max Isaksson blir lagkapten i Småkronorna

Inför premiären mot Tyskland vill Rosén se samma intensitet som under campen i Katrineholm, men också en mer strukturerad defensiv.

— Vi måste fortsätta ta oss in mot mål och skapa avslut. Samtidigt behöver vi bli bättre på sorteringen i egen zon och vara starkare framför eget mål. Vi ska också höja tempot i spelvändningarna och skapa fler kvalitativa ingångar i offensiv zon, säger förbundskaptenen.

Sverige ställer upp med samma uppställning som mot Finland, där den offensiva kraften är spridd över alla fyra kedjor. Skarpskytten Måns Josbrant (Luleå) återfinns exempelvis i tredjekedjan och den kreative centern Max Isaksson (Växjö) i den fjärde. Rosén är särskilt imponerad av Isakssons lägervecka.

— Max var vår bästa forward i Katrineholm. Han blir kapten den här veckan, med Malte Gustafsson (HV71) och Ludvig Andersson (Örebro) som assisterande. Vi har många ledare i laget och det skapar en bra dynamik, säger Rosén.

Max Isaksson.

Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

”Målet är att spela final”

Förbundskaptenen är tydlig med att turneringen är en viktig pusselbit på vägen mot säsongens stora mål: U18-VM till våren.

— Vi vill alltid vinna när vi går in i en turnering. Målet är att spela final och ge oss chansen att ta hem segern. Men på längre sikt handlar det om att bygga laget och utveckla spelet inför VM i maj. Vår vision är att vara redo för final då, och turneringar som den här är viktiga steg på vägen, säger Johan Rosén.

Sveriges premiär mot Tyskland spelas klockan 15.30 på måndagseftermiddagen. Ingen svensk kanal sänder turneringen, men highlights kommer att finnas på den slovakiska kanalen JOJ Šport.

Hockeysverige är på plats i Trenčín och rapporterar löpande från matcherna.