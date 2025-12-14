Svenska succén – tar plats i All Star-laget

Alexander Command och Malte Gustafsson hyllas efter det svenska bronset i World Junior A Challenge.

Duon tar plats i turneringens All Star-lag.

Alexander Command och Malte Gustafsson tog plats i WJAC:s All Star-lag. Foto: Arkiv & Bildbyrån

Under natten avslutades World Junior A Challenge som har spelats i Kanada under veckan. Småkronorna reser hem till Sverige igen med ett brons efter att ha besegrat Kanada Öst med hela 5-1 i nattens bronsmatch. Parallellt tog USA guld i turneringen efter att också ha vunnit med 5-1 i finalen mot Kanada Väst.

Efter turneringens slut har nu även de bästa spelarna i WJAC utsetts. Då är det två svenskar som tar plats i All Star-laget.

Örebros forwardslöfte Alexander Command och HV71:s stora backtalang Malte Gustafsson prisas båda två genom att ta plats som All Stars i turneringen. Command är en av tre forwards att prisas medan Gustafsson lyfts fram som en av de två bästa backarna i World Junior A Challenge.

Här är All Star-laget i World Junior A Challenge

Alexander Command har öst in poäng i U20 Nationell under säsongen. Hittills har han tolv mål och 16 poäng på 18 matcher för Örebro. Under WJAC var han Småkronornas bäste målskytt och stod för 3+2 på turneringens fem matcher. Han är en aktad talang inför nästa års NHL-draft och spås kunna gå i andra rundan.

Malte Gustafsson har imponerat med sin storlek samt sitt fina spel på blålinjen i HV71 den här säsongen. 17-åringen har därmed redan fått komma upp och spela i fyra SHL-matcher med HV. Han missade starten av turneringen i Kanada på grund av väskstrul. Men trots att han bara spelare i tre av Sveriges fem matcher gjorde han alltså ett tillräckligt stort avtryck för att lyftas fram som en av turneringens bästa spelare. Till nästa års NHL-draft rankas Gustafsson högt och ser ut att gå i mitten av första rundan.

Här är spelarna som tog plats i WJAC:s All Star-lag:

Målvakt: Caleb Heil (USA)

Backar: Esteban Cinq-Mars (Kanada Väst) och Malte Gustafsson (Sverige)

Forwards: Charles Hawthornthwaite (Kanada Öst), Colin Frank (USA) och Alexander Command (Sverige)

Source: Sweden U18 (all) @ Elite Prospects