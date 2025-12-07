Småkronorna går senare under söndagen in i World Junior A Challenge i Kanada. Då blir det utan Malte Gustafsson som ser ut att missa matchen på grund av en borttappad väska, enligt uppgifter till Hockeysverige.se.

Malte Gustafsson missar premiären av World Junior A Challenge efter en borttappad väska.

Foto: Steven Ellis/The Nation Network.

Malte Gustafsson är en av Småkronornas viktigaste spelare. Backen är högaktuell inför draften och väntas även vara en nyckelspelare i U18-VM längre fram i vår. HV71-talangen är just nu iväg med 08-landslaget i Kanada för att spela World Junior A Challenge.

Där det svenska laget går in i turneringen klockan 01 natten mot måndag. Då blir det också utan backlöftet, erfar Hockeysverige.se.

Anledningen ska vara en borttappad väska och att han saknar sin utrustning. Talangen missade även träningsmatchen den 6 december mot Kanada öst, som slutade med förlust med 4-2. Väskan har varit borta i runt fem dagar och det ska nu till ett mirakel om Malte Gustafsson ska vara spelbar redan till nattens match.

Turneringen går sedan även vidare med ett möte mot USA klockan 21 i morgon svensk tid. Johan Rosén med stab får därmed hålla tummarna att väskan återfinns snabbt.

Sedan tidigare har även toppspelaren Elton Hermansson lämnat återbud till turneringen för att vara hemma med MoDo.

Source: Malte Gustafsson @ Elite Prospects