Simon Önerud är klar för ett nytt hockeyjobb.

37-åringen ansluter till Väsby IK i Hockeyettan och kommer att ingå i föreningens sportråd framöver.

Simon Önerud kliver in i Väsby IK. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

2024 spelade Simon Önerud sin sista ishockeymatch i HV71 och han har därefter avslutat sin spelarkarriär. Önerud har sedan inte varit aktiv inom ishockeyn. Nu återvänder han däremot till sporten.

Under onsdagen presenteras Simon Önerud av Väsby IK. Klubben meddelar att Önerud kommer att ingå i klubbens sportråd från och med säsongen 2026/27. Det innebär att han kommer att vara involverad i rekryteringsprocesser för både tränare och spelare till klubben framöver.

– Vi är mycket stolta över en sådan här värvning till Väsby Hockey och det visar bara att vi har nåt stort på gång när såna här kompetenta personer vill ansluta, säger klubbchefen Håkan Lundgren om värvningen.

Simon Önerud kliver in i Väsby IK

Väsby IK har haft en turbulent säsong vilket började redan innan pucken släpptes. Hösten präglades av stora ekonomiska bekymmer för klubben och i augusti stämdes Väsby Hockey AB på ett stort belopp i domstol. Skulden uppgick till totalt 456 000 kronor efter uteblivna betalningar kring inhyrda IT-produkter. Strax därefter började klubbens spelare också att strejka på grund av uteblivna löner. I november kom även beskedet att föreningens delägda bolag, Väsby Hockey AB, ansökte om konkurs till följd av att bolaget hade flera gamla skulder och avtal från tidigare verksamhetsår. Samtidigt fick även sportchefen Robert Nordmark eller huvudtränaren Charlie Thermaenius lämna föreningen.

Sedan har Väsby ändå lyckats lyfta spelmässigt och ligger nia i HockeyEttan Norra vilket åtminstone innebär en play in-plats till slutspelet.

Simon Önerud spelade 627 SHL-matcher under sin karriär för HV71, Timrå och MoDo. Han vann SM-guld med HV71 både 2010 och 2017 samt var med och spelade HV tillbaka upp till SHL 2022. Nu kliver han alltså in som ledare i Väsby IK.

Source: Simon Önerud @ Elite Prospects