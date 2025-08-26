KAOSET: Väsby-spelarna i strejk

Spelarna i Väsby IK vägrar att träna efter uteblivna löner.

Uppgifterna kommer från Expressen efter tidningens tidigare avslöjande om att Ikano Bank stämt Väsby Hockey AB på 456 000 kronor.

Fredrik Falk i Väsby IK 2020. Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman.

Med en dryg månad kvar till premiären i Hockeyettan sipprade det i förra veckan ut uppgifter om att Väsby Hockey AB stäms på ett stort belopp i domstol. Expressen kom med rapporten och skulden sades ligga på 456 000 kronor efter uteblivna betalningar kring inhyrda IT-produkter.



Nu får de ekonomiska problemen även konsekvenser för det sportsliga och A-laget.



Expressen uppger nämligen att måndagens träning i Väsby IK avbröts på spelarnas initiativ, innan även tisdagens pass ställdes in. Anledningen ska vara att spelarna inte fått sin senaste lön utbetald av klubben, vilket även ska ha tvingat fram ett krismöte med styrelsen.



När skulden tidigare tagits upp med klubbens ordförande Kenneth Bergman svarade han förvånat på följande vis i Expressen.



– Det här är okänt för oss. Vi kommer undersöka saken men tills vidare har vi inga kommentarer.

Svaret: ”Bristande kostnadskontroll”

Väsby IK ingick i januari 2023 ett samarbete med hamburgerkedjan Brödernas, men inför 2025/26-säsongen har man gått tillbaka till sitt tidigare namn. Samtidigt har klubben, så sent som i helgen, gått ut med ett uttalande om sin tuffa ekonomiska situation.



”Varför har vi hamnat i en utmanande ekonomisk situation? Intäkterna har haft en positiv utveckling de senaste åren men bristande kostnadskontroll har gjort att utgifterna inte hanterats med tillräcklig noggrannhet. Ett intensivt arbete pågår just nu för att få ekonomin i balans”, skrev nya ordföranden Jan-Olof Hilmerstam.



Krismötet mellan spelarna och styrelsen uppges ske under tisdagskvällen.



Under kvällen bekräftar även Huddinge IK att deras träningsmatch mot Väsby IK, onsdag 27/8, ställts in.