Väsby IK har haft en ansträngd ekonomi under en längre tid.

Nu ansöker klubbens delägda bolag, Väsby Hockey AB, om konkurs.

Väsby IK kommer dock fortsätta sin verksamhet – men både sportchef Robert Nordmark och tränare Charlie Thermaenius tvingas bort.

Väsby Hockey AB ansöker om konkurs. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Inför årets säsong stod det klart att Hockeyettan-klubben Brödernas/Väsby återgick till att heta Väsby IK igen. Hösten har sedan präglats av stora ekonomiska bekymmer för klubben. Innan säsongen började kom nyheten att Väsby Hockey AB stäms på ett stort belopp i domstol. Skulden uppgick till totalt 456 000 kronor efter uteblivna betalningar kring inhyrda IT-produkter. Strax därefter började klubbens spelare också att strejka på grund av uteblivna löner.

Väsby IK har sedan kunnat börja säsongen i Hockeyettan där de har fått en tuff start. I skrivande stund ligger Väsby på 16:e plats i Hockeyettan Norra med tre vinster och åtta poäng efter åtta spelade matcher.

Väsby ansöker om konkurs

Under tisdagen meddelar nu Väsby IK att föreningens delägda bolag, Väsby Hockey AB, har valt att ansöka om konkurs. Detta till följd av att bolaget har flera gamla skulder och avtal från tidigare verksamhetsår.

Enligt Väsby IK kommer konkursen däremot inte att påverka föreningens hockeyverksamhet. Väsby skriver nämligen på sin hemsida att elitlicensen och spelrätten för Hockeyettan är kopplad till Väsby IK Hockeyklubb, och inte bolaget Väsby Hockey AB. Därmed kommer verksamheten att kunna fortsätta och Väsby kan fortsätta spela i Hockeyettan den här säsongen. Väsby skriver att den dagliga verksamheten kommer att finansieras av sponsorintäkter och försäljning i samband med matcher.

Som följd av konkursen kommer alla spelare i A-lagstruppen att erbjudas nya kontrakt som skrivs med föreningen Väsby IK Hockeyklubb. Däremot väljer Väsby att inte erbjuda någon anställning till varken sportchefen Robert Nordmark eller huvudtränaren Charlie Thermaenius. Både Nordmark och Thermaenius tvingas därmed bort med omedelbar verkan. I stället kommer herrlaget numera ledas av tränaren André Smulter, som redan har anställning i föreningen. I stället för en sportchef kommer Väsby IK nu i stället att ha ett sportråd som sköter de sportsliga frågorna i föreningen.

Source: Väsby IK @ Elite Prospects