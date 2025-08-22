Krävs på nästan en halv miljon: ”Okänt för oss”

Väsby IK Hockey kallas till domstol.

Enligt Expressen krävs föreningen på drygt 456 000 kronor.

Väsby står inför en potentiell ekonomisk smäll.

Väsby IK Hockey, eller tidigare Brödernas Väsby IK HK, har länge varit en omtalad förening i Ettan och är något av en klassikerklubb från Stockholmsområdet.

De senaste åren har man försökt ta sig till Hockeyallsvenskan – men inte lyckats fullt ut.

Det är fortfarande lite drygt fem veckor till premiären av Hockeyettan, men nu dras man med nya problem.

Expressen rapporterar på fredagseftermiddagen att klubben nu stäms på ett stort belopp i domstol.

”Okänt för oss”

Detta på grund av uteblivna betalningar kring inhyrda IT-produkter, som totalt uppgår till en summa av drygt 456 000 kronor.

Skulden ska enligt Expressen ha gått till inkasso och kronofogden men inte betalats av Ettanklubben. I stället ska man ha bestridit skulden.

För tidningen kommenterar klubbens ordförande Kenneth Bergman ämnet, och låter förvånad.

– Det här är okänt för oss. Vi kommer undersöka saken men tills vidare har vi inga kommentarer, säger han.