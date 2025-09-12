Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

Stjärnvärvningen kan vara förlorad till jul

Nykomlingen förstärker poängstarkt

Spetsbröderna kan välja bort hockeyn helt

De kan gå miste om nyckelbacken

En hint om om fältherren?

Nu är det inte många veckor kvar till seriepremiären och de flesta trupperna är satta. Men det finns några frågetecken och öppningar. Här är ett gäng spaningar och rykten kring vad som händer ute hos klubbarna i Hockeyettan. Häng med.



För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected].