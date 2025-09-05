Silly och surr: ”SHL-veteran med på team building”

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

Franskspanjoren erbjuden kontrakt .

. Forwarden har fått söka nytt provspel .

. Kan dubbelregistreras i allsvenskan .

. Backen har tappat motivationen .

. SHL-veteranen med på team buildingen.

En ny helg stundar och därmed också ett gäng spaningar och rykten kring vad som händer ute hos klubbarna i Hockeyettan. Häng med.



För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected].