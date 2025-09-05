Silly och surr: ”SHL-veteran med på team building”
Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.
- Franskspanjoren erbjuden kontrakt.
- Forwarden har fått söka nytt provspel.
- Kan dubbelregistreras i allsvenskan.
- Backen har tappat motivationen.
- SHL-veteranen med på team buildingen.
En ny helg stundar och därmed också ett gäng spaningar och rykten kring vad som händer ute hos klubbarna i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected].
Den här artikeln handlar om: