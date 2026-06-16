Lämnade HV71 – klar för nytt hockeyjobb

Richard Nylin har gått från HV71 till Boro/Vetlanda.

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2023 rekryterades Richard Nylin till HV71 för att bli kommersiell chef. Strax därefter fick Nylin också rollen som klubbdirektör.

Efter tre år i HV bekräftade klubben tidigare i år att Richard Nylin skulle lämna föreningen för ett nytt uppdrag i näringslivet på hemorten Vetlanda. Sedan dess har Agne Bengtsson återvänt till HV71 som interim klubbdirektör.

Richard Nylin har sedan ett par månader tillbaka börjat jobba som marknadschef och strategisk utvecklare på Holsby Metall AB. Nu står det däremot klart att han återigen kliver in i hockeyn. Nylin har nämligen blivit invald som vice ordförande för Boro/Vetlanda som är nykomlingar i Hockeyettan den kommande säsongen.

– Jag har alltid haft stort hjärta för Boro. Jag minns när jag satt och lyssnade på radio när de var i Scandinavium och så när gick upp i Elitserien, säger Nylin till Vetlanda-Posten.

Richard Nylin om skillnaderna mellan HV71 och Boro/Vetlanda

Att gå från en av landets största klubbar till hemmaklubben Boro/Vetlanda innebär en lugnare tillvaro för 57-åringen.

– Alla mejl, sms och samtal dygnet runt från folk som tror att de förstår, men som inte gör det. Nej, det saknar jag inte, säger han till VP.

Det innebär också stora kontraster och förändringar i jobbet mellan de båda föreningarna.

– Här är det ju ideellt arbete som gäller. Men jag gillar det. Det ger mer hjärta. Här brinner folk för bygden och det lokala på ett annat sätt, säger Richard Nylin.

Boro/Vetlanda gick upp till Hockeyettan tidigare i år efter många år i Division 2. Nu blir klubbens mål att hålla sig kvar i tredjeligan för att på sikt sedan också kunna etablera sig i Hockeyettan.