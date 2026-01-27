”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

I förra veckan meddelade HV71 att Johan Hult återvänt som tillförordnad general manager. Nu presenterar man även hans tidigare kollega Agne Bengtsson i en tillfällig roll.

– HV71 betyder väldigt mycket för mig och det var självklart att ställa upp, säger han under tisdagen.

Agne Bengtsson återvänder för att hjälpa HV71. Foto: Bildbyrån/Christian Örnberg.

Agne Bengtsson, 64, har gått i pension, men för att hjälpa HV71 kliver han återigen in i arbetslivet.

Bara en handfull dagar efter att Johan Hult presenterats som tillförordnad general manager, meddelar SHL-klubben att även Bengtsson återvänder. Detta i den roll han hade mellan 2015 och 2021, som klubbdirektör i HV71. Denna gång är han dock endast en interim-lösning.

Nuvarande klubbdirektören Richard Nylin har meddelat at han slutar 31 mars. Bengtsson kliver in från 1 mars för att ta över innan en ersättare är på plats.

– Jag är glad och stolt över förtroendet. HV71 betyder väldigt mycket för mig och det var självklart att ställa upp när klubben nu behöver min hjälp. Fokus blir att fortsätta skapa trygghet i föreningen och ta vid de projekt som är påbörjade fram tills en permanent klubbdirektör tillträder, säger Agne Bengtsson i tisdagens pressmeddelande.

Fick sparken efter nedflyttningen

Agne Bengtsson fick sparken av HV71 senast, i augusti 2021. Detta efter att klubben slutat sist i SHL och förlorat nedflyttningskvalet mot Brynäs. Johan Hult blev kvar som GM i Hockeyallsvenskan, men lämnade sedan.

– Det är viktigt att vi har en fortsatt stabilitet i föreningen och inte tappar fart i pågående arbete från det att Richard slutar tills vi rekryterat en ny klubbdirektör. Den stabilitet vet vi att Agne har med sin långa erfarenhet inom HV71, men också som mångårig ordförande i SDHL. Hans bakgrund gör också att han snabbt kan ta vid i det dagliga arbetet. Vi är väldigt tacksamma att Agne ställer upp och hjälper oss. Det innebär också att vi kan arbeta på lugnt och metodiskt i rekryteringsprocessen för att tillsätta en ny klubbdirektör, säger Anna-Lena Isaksson, ordförande i HV71.