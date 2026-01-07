HV71:s besked: Klubbdirektören lämnar

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Richard Nylin kommer inte att fortsätta i sin roll som klubbdirektör för HV71. Den 31 mars kliver han av sitt uppdrag.

— Vi hade gärna sett en fortsättning för Richard men har förståelse för hans beslut och önskar honom all lycka i framtiden, säger styrelseordförande Anna-Lena Isaksson.

Richard Nylin har jobbat som klubbdirektör och kommersiell chef för HV71.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

HV71 har haft en tung säsong på både herr- och damsidan. Nu står det klart att det blir förändringar högre upp i föreningen. Richard Nylin kommer inte att fortsätta sin roll som klubbdirektör. Han kommer istället att röra sig vidare till näringslivet.

Det meddelar HV71 under onsdagen.

— HV71 betyder mycket för mig och jag har alltid känt mig privilegierad att få åka från Vetlanda till Husqvarna Garden för att representera HV71. Vi har haft några sportsligt tuffa år och jag känner en stolthet över den organisationen jag fått leda och det jobb alla gör. Att se den passion som finns hos personal, supportrar och partners kommer jag bära med mig under lång tid framöver, säger han i ett pressmeddelande.

Richard Nylin kom till HV71 2023. Då för rollen som kommersiell chef. Men efter att Johan Lindbom klev in som huvudtränare för herrlaget fick han ta över som klubbdirektör. Nu har en rekryteringsprocess inletts samtidigt som Nylin kommer att jobba kvar till den 31 mars.

— Richard har varit oerhört betydelsefull under sin tid i klubben. Han har haft ett fantastiskt engagemang med att driva organisationen och stärkt klubbens dialog både med supportrar och partners, säger Anna-Lena Isaksson.

HV71 ligger näst sist i SHL och sist i SDHL.