Sveriges bästa spelare under dag två av WJSS

Eric Nilson under JVM 2026.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån.

Den här texten publicerades ursprungligen på dailyfaceoff.com och har översatts till svenska.

USA svepte Dag 2 vid World Junior Summer Showcase 2026. i Windsor, när båda trupper slog sina europeiska motsvarigheter med dominanta insatser.

USA Blue behövde ungefär halva matchen för att hitta nätet, men Ethan Wyttenbach skulle göra två mål för att säkra vinsten. Finlands Eetu Orpana skulle göra saker intressanta med ett mål sent i andra perioden, men Brooks Rogowski, Jamie Glance och Carter Sanderson skulle göra ett vardera i tredje för att vinna matchen med 5–1 för amerikanerna.

USA White dominerade från start, med Carter Amico, Jacob Kvasnicka och Chase Reid som alla hittade bakom nät i öppningsperioden. Milton Gästrin gjorde mål vid 16:19, men det räckte inte för att vända sakerna till Sveriges fördel. Sammy Nelsons mål i andra perioden – USAs andra power-play-markering under kvällen – utjämnade Filip Ekbergs powerplayträff i andra. Jack Murtagh avslutade sedan sin tre-poängsinsats tidigt i tredje, då han gjorde mål på power play för att göra det 5–2. Jakob Ihs Wozniak gjorde 5–3 med mindre än 10 minuter kvar, och det tycks ha antänd lagets anfallsspel. Det varade dock inte länge, eftersom Mason West gjorde sitt första mål för amerikanerna för att göra det 6–3. Viktor Klingsell nätade för att göra det 6–4 med mindre än en minut kvar, men USA hade redan gjort tillräckligt för att avsluta ansträngningen.

USA kommer nu att använda en centraliserad roster för de återstående tre matcherna, med Finland som motstånd på onsdag, innan de möter Sverige torsdag och Kanada lördag.

Här är en titt på de bästa spelarna under måndagen i Windsor:

Finland 1, USA Blue 5

#5 Julius Saari, Back: Saari hade en assist på det finländska målet som gjorde det 2–1. Han bevisade också att han kunde skapa huvudvärk hos de amerikanska anfallarna, som tvingades använda utsidan för att skapa målchanser. Den 188 cm långe försvararen är fysisk och åker bra skridskor, och det tillåter honom att ta bort tid och utrymme snabbt. Saari var Finlands kapten vid U-18 VM 2025, och jag tror att det finns en god chans att vi ser honom i en bottenparsroll i huvudtruppen om några månader, på grund av hans ansvarsfulla defensiva spel.

#11 Rasmus Kämäräinen, Forward: Det var en njutning att titta på Kämäräinen spela internationellt förra säsongen, och jag har verkligen gillat hans turnering så här långt. Han är en underdimensionerad men skicklig forward som gör ett imponerande jobb genoma tt konsekvent ta sig till farliga ytor. Kämäräinen spelar med massor av skicklighet och måste använda det för att besegra större försvarare. Hans skridskoåkning har också tagit några fina steg framåt sedan han först blev tillgänglig i NHL-draften. Jag tror inte att det kommer att räcka för att han ska få uppmärksamhet från ett NHL-lag inom kort, dock. Men jag gillade verkligen hans match mot USA.

#31 Ryan Cameron, Målvakt (Edmonton Oilers): Det finns inget överdrivet flashy i Camerons spel, men han fortsätter att hitta sätt att imponera. Den 188 cm långe målvakten var utmärkt med några högkvalitativa räddningar i sin halva matchtid. Han är snabb, följer puckar bra och verkar lysa när ljuset är på honom. Cameron är fortfarande ganska rå och behöver bli mer konsekvent, men jag älskade vad jag såg från honom idag.

#12 Ethan Wyttenbach, Forward (Calgary Flames): Inte bara har Wyttenbach etablerat sig som en förstakedja-spelare för amerikanerna, utan han har också visat utmärkt lugn som bästa spelaren i denna turnering hittills. Jag vet att det bara är en sommar-turnering, men Wyttenbach har absolut dominerat i majoriteten av bytena och ser ut som en absolut stjärna. USA lämnade honom utanför den slutliga truppen för ett år sedan, men det finns absolut ingen chans att de gör det misstaget igen. Jag skulle inte bli förvånad om han är USAs bästa spelare även i december.

#17 Jamie Glance, Forward (2027 NHL Draft): Jag var i processen att skriva om hur stor påverkan Glances puckvinster har... när han stal pucken och sedan smällde in den i nätet för att göra 4–1. Han har en sådan ovanligt snabb release och kan sikta från nästan var som helst. Glance arbetar så hårt längs sargen och är bra i trånga lägen, vilket tillåter sig själv många chanser att skapa farliga lägen runt målet. Jag älskar hans energi, och jag tror att Glance kommer att ta en plats i USA:s slutliga trupp, trots att han är en draft-tillgänglig talang.

#38 Wyatt Cullen, Center (Nashville Predators): Det har varit fascinerande att titta på Cullen spela center, givet att han främst har varit ytterforward i sin karriär. Men University of Minnesota-talangen är en smart tvåvägsspelare som inte ger motståndarna mycket tid att fatta beslut. Han är en välstrukturerad forward som många scouter misstog som center förra året på grund av hur bra han var i sin egen zon. Cullen fick ingen assist på 2–0 USA-målet, men han jobbade skiten ur sig för att få det att hända. Om du någonsin har tittat på honom tidigare hade du inte varit överraskad.

#57 Brooks Rogowski, Center (Vancouver Canucks): Det var ännu en utmärkt match från Canucks-löftet. Rogowski är en kraftfull forward som ger motståndarna så lite utrymme att arbeta med. Han har en stor kropp och är stark defensivt. För att en stor center ska kunna blomstra måste de vara en bra skridskoåkare. Han passar absolut i den rollen. Jag älskar insatsen på det tredje amerikanska målet som i princip satte saker ur räckhåll.

Sverige 4, USA White 6

#11 Jakob Ihs Wozniak , Forward (Vegas Golden Knights): Ihs-Wozniak var en av de snabbaste spelarna idag, vilket skapade många kvalitativa spel i tempo. Han gjorde mål sent i matchen för att ge svenskarna något hopp, men det räckte inte för att egentligen ändra kursen i slutändan. Men det har fortfarande varit två bra matcher av Ihs-Wozniak, som skulle kunna fylla en mitten-sex poängroll i december.

#12 Milton Gästrin, Center (St. Louis Blues): Gästrin är en pålitlig tvåvägscenter som inte gör så många misstag med pucken. Han gjorde Sveriges första mål idag som startade med ett solitt defensivt spel i andra änden. Jag vet att hans spel inte är överdrivet flashy. Och han kanske är mer av en tredjekedje-spelare i NHL. Men när många av Sveriges största löften på väg in i NHL på heltid denna säsong, kan Sverige luta sig mot Gästrin en hel del i år. Han bidrog mer med djup i truppen för ett år sedan, men jag förväntar mig att han får en mycket större roll med den extra mognaden och mer proffishockeyerfarenheten under bältet.

#14 Filip Ekberg, Forward (Carolina Hurricanes): Så Ekberg var en av de största stjärnorna vid U18 VM 2025, men tog sig inte in i Sveriges lag vid JVM 2026. De kommer dock att få det svårt att hålla honom utanför truppen i december, särskilt om han spelar som han gjorde idag. Ekberg är fantastisk runt målet, och han är särskilt kraftfull i powerplay, där han älskar att släppa iväg sitt skott. Han gjorde Sveriges andra mål idag och hade sedan några andra fina chanser några minuter senare då han verkade spela med mycket mer energi.

#25 Viktor Klingsell, Forward (Winnipeg Jets): Klingsell är mer av en playmaker, och han levde upp till det med två assist. Men han gjorde också Sveriges sista mål efter att ha hjälpt till att bryta ut zonen innan han tog sig till andra sidan en pass. Han är inte den bästa 200-fotsspelaren, men han kan vara lite av en såg när matcherna är jämna. Jag älskade hans spel under andra halvan av matchen idag.

#26 Eric Nilson, Center (Anaheim Ducks): Nilson gjorde inget mål idag, men jag gillade fortfarande hans insats. Han gjorde lite av allt du vill se från en tvåvägscenter: Pålitliga D-zon-insatser och bra speluppfattning utan pucken. Nilson gjorde ett bra jobb med att störa amerikanarna och tvinga fram tupptapp, samtidigt som han fick till några utmärkta passningar upp för isen.

USA White

#11 Landon Nycz, Back (St. Louis Blues): Nycz har varit känd för att visa några blixtar av skicklighet sporadiskt, och idag var definitivt en av de gångerna. Han visade lite mjuk skridskoåkning, och det hjälpte till i att leda till det första amerikanska målet idag. Det kändes bara som att han använde den öppna isen lite mer till sin fördel. Definitivt mer än vi brukade se honom göra den föregående säsongen. USA Hockey letar vanligtvis efter en äldre spelare med college-erfarenhet som sjunde backman, och jag kan se Nycz bli den killen. Det kommer att vara en konkurrenskraftig grupp att försöka ta sig in i, men idag var en bra start.

#25 Chase Reid, Back (Seattle Kraken): Han är bara så bra, och jag känner som att några lag kommer att önska att de inte nobbade honom vid draften. Reid var USAs bästa back, och skapade utmärktt spel hela matchen lång. Jag älskade hans powerplay-mål för att han visade lite av allt som gör honom så fascinerande. Han har en utmärkt skott, han är mycket lurig med pucken, och han kan komma in i målfarliga ytor snabbt. Det kändes inte som att jag tittade på honom under en sommarhockeymatch. Det kände verkligen som att han redan var i mitten av säsongen, vilket är ganska sällsynt att hitta, även när du är en toppback i denna turnering.

#14 L.J. Mooney, Forward (Montreal Canadiens): Mooney var inte i lineupen för den första matchen, men gav USA White en massiv boost i denna. Han hade en stor frilägeschans i första perioden, och även om det inte ledde till något, kunde du se att hans energi och fart var svår för svenskarna att hålla nere. Jag älskar hur påhittig och skicklig han är runt målet, och det är en absolut glädje att få titta på honom surra runt i anfallszonen, särskilt i powerplay.

#15 Teddy Mutryn, Center (San Jose Sharks): Ännu en stark insats för Mutryn, som hade ett par assist ikväll. Jag tyckte att han arbetade extra hårt igår natt, men belönades inte, varken i poängprotokollet eller i vinstkolumnen. Idag, dock, var han blomstrande han i kontringarna samtidigt som han var ganska imponerande defensivt också. Mutryn ser ut som en potentiell botten-sex kandidat och jag tror att denna turnering verkligen har öppnat upp den möjligheten.

#19 Jack Murtagh, Forward (Philadelphia Flyers): Murtagh är en bubblare till huvudtruppen, men han hade ett mål och tre poäng idag. Det målet, särskilt, visade hur snabba hans händer kan vara, när han snurrade framför buren för att skapa det målet. Han älskar att hänga vid mållinjen, men han är också fysiskt stark nog att ta sig till framsidan av målet och vinna de flesta av sina dueller.

#26 Victor Plante, Forward (Detroit Red Wings): Plante var en av USNTDP:s bästa playmakers, och han visade det i fulla mått idag med en trio av assist. Det är matcher som idag där han kan bromsa tempot och utnyttja extra utrymmet i numerärt överläge där du ser hur värdefull han är. Red Wings har en solid talang där.