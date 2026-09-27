Ranking: De är NHL:s bästa målvaktspar

Hur står sig svenskar som Jesper Wallstedtm Filip Gustavsson, Jacob Markström, Linus Ullmark och Arvid Söderblom i Matt Larkins ranking av NHL:s bästa målvaktspar? Foto: Bildbyrån/Imagn Images (montage)

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

I det förra decenniet tog vi farväl av den era där klassiska förstamålvakter startade 70 matcher per säsong. Det beredde plats för NHL:s tvåmålvaktsera, där positionens fysiska krav gjorde det nödvändigt med tandemer som kunde dela på den tunga arbetsbördan. Men nu rör vi oss allt mer mot... tremålvaktseran?

Senaste säsongen nådde 61 NHL-målvakter gränsen för 20 spelade matcher, 71 startade 10 matcher eller fler, och hela 98 olika burväktare spelade minst en match. Med tanke på alla skador och den ökande trenden att klubbar har tre målvakter i sin trupp, blir det allt mer logiskt att utvärdera varje klubbs målvaktssituation som en hel stabsbesättning snarare än att lägga hela ansvaret på en uttalad etta.

Detta har vi tagit hänsyn till när vi på Daily Faceoff presenterar vår ranking av NHL-lagens målvaktspar och målvaktstrior inför säsongen 2026/27. För många lag handlar målvaktsspelets kvalitet helt enkelt om helheten av sina delar. Det finns givetvis undantag i form av sanna arbetsmyror till förstamålvakter, men de blir färre för varje år – bara en enda målvakt nådde 60 starter förra säsongen. Till och med Vezina Trophy-vinnaren ~Andrej Vasilevskij stannade på 58.

Här är genomgången av alla lagens målvaktsbesättningar inför 2026/27, med kontraktssiffror från våra partner på PuckPedia och underliggande data från MoneyPuck . Skadade målvakter är markerade med en asterisk (*). Connor Hellebuyck är exkluderad och borträknad från Winnipeg Jets ranking medan han står utanför laget under försäsongen, avstängd i väntan på en trejd.

1. COLORADO AVALANCHE:

Scott Wedgewood & Mackenzie Blackwood

Hur bra hade Avs det egentligen med sin målvaktsduo förra säsongen? Lagets sammanlagda räddningsprocent landade på 91,4 %. Andraplatsen i NHL låg på 90,8 %, medan ligasnittet var 89,6 %. Wedgewood, som under karriären främst varit en andramålvakt, toppade NHL både i räddningsprocent och insläppta mål i snitt (GAA) förra säsongen. Blackwood var samtidigt en ren lyx som 1B-målvakt och startade bara sju matcher färre än Wedgewood. Wedgewood har gjort sig förtjänt av ett litet försprång gällande speltid, men han går in på sitt sista kontraktsår. Blackwood, som är fem år yngre, har fyra år kvar på sitt avtal. Blackwood har ett högre kapacitetstak och är, åtminstone just nu, den målvakt Colorado har investerat i för framtiden, så fördelningen av arbetsbördan kan svänga när som helst.

2. TAMPA BAY LIGHTNING:

Andrej Vasilevskij , Dennis Hildeby & Jonas Johansson

Vasilevskijs tioåriga svit som NHL-etta är en av detta århundrades främsta: två Stanley Cup-titlar, två Vezina Trophies, en Conn Smythe Trophy och etta i NHL:s vinstliga sex gånger. Men han har länge behövt en mer stabil avlastning. Johansson har knappt hållit måttet med sin räddningsprocent på 88,9 % under tre säsonger i Bolts-tröjan. In på scenen kliver den reslige Dennis Hildeby, som sitter på ett tvåvägskontrakt men som inte längre är undantagen från waiver-listan och inte borde ha några större problem att ta över rollen från Johansson. Faktum är att Tampa satte Johansson på waivers under onsdagen. Bland målvakter med 20 eller fler spelade matcher förra säsongen var "Hildebeast" bäst i hela ligans underliggande statistik gällande räddade mål över förväntan per 60 minuter (GSAX/60). Han utmanar inte den regerande Vezina-vinnaren Vasilevskiy om förstaspaden, men han är tillräckligt bra för att ge Tampa mer än godkänd avlastning för en gångs skull.

3. DALLAS STARS:

Jake Oettinger & Casey DeSmith

Sett per startad match spelade DeSmith faktiskt ut Oettinger förra säsongen och rankades som en av ligans främsta målvakter i den underliggande statistiken. Han påminner om Wedgewood innan tiden i Colorado – en högt aktad andramålvakt som aldrig fått en riktig chans att ta över en förstaspade under en längre tid. Den chansen får han inte i Dallas heller. Oettinger har förvisso inte riktigt nått upp till sitt skyhöga tak så här långt i karriären, men han är alltjämt en av ligans mest kompletta målvakter. DeSmith var fantastisk på sina 30 matcher förra året, men Oettinger levererade starkt över 54 matcher – vilket är betydligt svårare och minst lika värdefullt för laget.

4. WASHINGTON CAPITALS:

Logan Thompson & Charlie Lindgren

Säsongen 2024/25 delade Thompson och Lindgren på matchen nästan exakt lika som ett av NHL:s mest effektiva målvaktspar. Thompson drog dock ifrån förra säsongen och startade 58 matcher. Med två raka fjärdeplatser i Vezina-omröstningen har Thompson varit lika bra som vilken elitmålvakt som helst i ligan de senaste två åren. Han har dessutom en reell chans att nypa sin första Vezina i ett nyförstärkt Capitals som lär ge honom gott om segrar. Lindgren är ett tryggt skyddsnät, även om han kommer från en tuffare säsong 2025/26 där han snittade under ligasnitterna. Han brottades dock med flera skadeuppehåll och är en god kandidat för en uppryckning om han slipper sjukstugan.

5. MINNESOTA WILD:

Jesper Wallstedt, Filip Gustavsson* & Calvin Pickard

Wallstedt tillhörde decenniets mest uppskrivna målvaktstalanger. Efter en trög start på karriären, där han fastnade i ett svagt Iowa i AHL, kom så slutligen hans stund förra säsongen när Marc-André Fleurys pensionering öppnade upp platsen bakom Gustavsson. Wallstedt blommade ut rejält och noterades för ligans näst bästa räddningsprocent med 91,5 %. Han startade bara 33 matcher, men vi kan förvänta oss att han utmanar om 45–50 starter den här säsongen. Inte nog med att han fick förtroendet före Gustavsson i slutspelsöppningen 2025/26 och startade alla utom en av Wilds matcher där; Gustavsson rehabiliteringstränar dessutom efter en höftoperation under försäsongen och blir inte spelklar till seriestarten. Det gör Wallstedt till ohotad etta när 2026/27 inleds. Wallstedt har storleken, talangen och den tekniska skickligheten för att vara en målvakt i absolut toppklass i många år framöver, även om Gustavsson lär få gott om speltid så fort han är återställd. Rutinerade Calvin Pickard fungerar under tiden som en helt ok nödlösning.

6. NEW YORK RANGERS:

Igor Sjestjorkin & Joonas Korpisalo

Sjestjorkin är otroligt snabb och reaktionssnabb, vilket väger upp för hans något mer kompakta storlek på 185 cm. Hans räddningsprocent över karriären ligger på 91,7 %, vilket placerar honom som tvåa bland alla aktiva NHL-målvakter. Rangers missade slutspelet förra säsongen, men utan honom hade de troligtvis fått slåss i den absoluta botten – han räddade 21,3 mål över förväntan. Efter att Sjestjorkins tidigare avlastare Jonathan Quick lagt plockhandsken på hyllan tar den erfarne Korpisalo över rollen som tvåa. Han har dabbat av från att ha varit en över medel-starter i sena 20-årsåldern till en knappt godkänd andramålvakt i tidiga 30-årsåldern, men han är tillräckligt bra för att avlasta Sjestjorkin i 20–25 matcher.

7. NEW YORK ISLANDERS:

Ilja Sorokin, Semjon Varlamov & Vitek Vanecek

Med tanke på att Islanders tillbringat det senaste halvdecenniet som ett lag på slutspelsgränsen har Sorokins storspel lätt hamnat i skuggan. Visste du att han har hållit nollan fem gånger fler än någon annan målvakt de senaste fem åren? Han har dessutom aldrig noterats för en säsong med under 90,6 i räddningsprocent under sin karriär och har slutat topp åtta i Vezina-omröstningen fem säsonger i rad. Han hålla Isles konkurrenskraftiga oavsett vad. Vad gäller hans backup: trots dubbla knäoperationer är 38-årige Varlamov redo att återvända till laget efter att inte ha spelat en NHL-match sedan november 2024. Hur trygga Islanders är med att Varlamov håller för uppgiften får vi svaret på snart: det blir väldigt avslöjande om de väljer att sätta nyförvärvet Vanecek på waivers och riskera att förlora honom. Uppgifter gör gällande att de helst bara vill gå med två målvakter i truppen om det går.

8. PHILADELPHIA FLYERS:

Dan Vladar* & Joseph Woll

Att värva Calgarys mångårige andramålvakt Vladar och ge honom sin första reella chans som förstamålvakt visade sig vara ett drag av ren fingertoppskänsla från Flyers general manager Danny Brière förra säsongen. Vladar var en absolut klippa i Philadelphias målområde med 90,6 i räddningsprocent, 29 vinster och en sjätteplats i Vezina-omröstningen. I slutspelet var han ännu bättre och noterades för ligabästa 92,2 %. Nyförvärvet Joseph Woll har talangen att utmana Vladar om starterna på ett sätt som Samuel Ersson inte klarade av, men förstaspaden är Vladars så länge han fortsätter att leverera – uppbackad av den femåriga kontraktsförlängningen med en lönetaksträff på 5,5 miljoner dollar som han skrev på den 1 juli. En skada tvingade ut honom från en försäsongsmatch tidigare i veckan, men rapporter gör gällande att det bara rör sig om en dag-för-dag-skada.

9. MONTRÉAL CANADIENS:

Jakub Dobes, Jacob Fowler & Sam Montembeault

Hur många gånger i NHL-historien har vi inte sett en välmeriterad målvaktstalang, utmålad som framtida superstjärna i kassen, tvingas vänta på sin chans eftersom den tillfälliga nödlösningen spelar alldeles för bra för att petas? Dobes är för Jacob Fowler vad Jaroslav Halák under en period var för Carey Price i Montréal. Dobes är en riktig tävlingsmänniska som spelar med stora känslor. Han hittade sin mentala balans halvvägs in i förra säsongen och storspelade efter OS-uppehållet med resultatraden 11-5 och en räddningsprocent på 91,6 %. Insatsen blir än mer imponerande med tanke på att Canadiens inte var något speldrivande lag; han slutade sjua i räddade mål över förväntan per 60 minuter bland målvakter som spelade minst hälften av sitt lags matcher. Dobes startade alla 19 matcher i Montréals slutspel 2025/26 och ligger tydligt före Fowler, men det betyder inte att Fowler saknar kvalitet att ge Dobes en match om speltiden. Vad gäller Montembeault: han ligger lika bra till som någon annan spelare i ligan för att bli trejdad den här säsongen – och det inom kort.

10. BOSTON BRUINS:

Jeremy Swayman & Michael DiPietro

Swayman hade inte bara ett starkt case för att vinna Vezina förra året; hans argument för Hart Trophy (ligans mest värdefulla spelare) var kanske till och med ännu starkare. Han räddade upp ett defensivt svagt Bruins och noterades för 28,8 räddade mål över förväntan – näst bäst i hela NHL. Men även en elitmålvakt kan bara täcka upp för ett läckande system så länge innan skottvolymen tar ut sin rätt. Vi såg Swayman klappa ihop i slutspelet, synbart frustrerad över lagets oförmåga att skydda sitt eget målområde. Det blir svårt för honom att hålla samma höga nivå framöver om han inte får mer hjälp. Han får dock intressant avlastning i DiPietro, som varit den bästa spelaren i hela AHL under de två senaste säsongerna och till och med knep MVP-utmärkelsen i AHL 2025/26. Han blockerats inte längre av Korpisalo.

11. BUFFALO SABRES:

Ukko-Pekka Luukkonen, Alex Lyon & Colten Ellis

Om vi bedömer målvaktsbesättningen tre namn djupt i varje lag kan Sabres mycket väl vara bäst i klassen. De fick stabila insatser från alla sina tre burväktare – "UPL", Lyon och Ellis – förra säsongen, där både Luukkonen och Lyon fick långa sviter som starters under slutspelet. Med det sagt: även om alla tre höll en stabil nivå över ligasnittet var ingen av dem jämnt elitklassad. Det är också anledningen till att Sabres har kopplats ihop med Hellebuyck lika flitigt som något annat lag i ligan.

12. LOS ANGELES KINGS:

Anton Forsberg & Darcy Kuemper

Kings värvade Anton Forsberg sommaren 2025 och såg ut att få in en stark andramålvakt bakom Kuemper, som kom från en strålande säsong 2024/25 där han slutade trea i Vezina-omröstningen. Men Kuemper tog ett rejält kliv tillbaka under sin andra säsong i Los Angeles. Bland 59 målvakter som spelade 25 matcher eller fler tog han plats först på 38:e plats i räddade mål över förväntan per 60 minuter. Forsberg var å sin sida utmärkt när han fick chansen. Hans siffror i samma underliggande kategori rankades som nummer 14 i NHL. Forsberg gjorde sig helt förtjänt av förstaspaden i slutspelet och gjorde bort sig på intet sätt mot det stjärnspäckade Avalanche. Bedömer vi Kings målvakter utifrån vad de uträttat den senaste tiden förtjänar Forsberg kassen – dessutom är han två och ett halvt år yngre än Kuemper. Vi bör dock förvänta oss att båda får spela mycket; det här blir en klassisk 1A/1B-lösning.

13. CALGARY FLAMES:

Dustin Wolf & Devin Cooley

Wolf gjorde en fantastisk debutsäsong 2024/25 och drog mer eller mindre på egen hand Flames till en målskillnadsaffär ifrån att nå slutspel. Han tog ett kliv tillbaka under sitt andra år, men Cooley var å andra sidan nästintill ligans bästa andramålvakt. En räddningsprocent på 90,9 % kan låta högst ordinär på ytan, men i ett Calgary som var långt ifrån slutspelsstriden var han enskilt lysande i förhållande till sin svåra arbetsbörda. Han räddade fler mål över förväntan per 60 minuter än någon annan målvakt med minst 21 matcher. Cooley förblir tvåa, det ska sägas – särskilt som Wolf går in på första året av sitt sjuåriga megakontrakt – men Flames kan räkna med hög kvalitet i kassen oavsett vem som står de flesta kvällarna.

14. COLUMBUS BLUE JACKETS:

Jet Greaves, Cam Talbot, Pheonix Copley & Elvis Merzlikins*

Greaves är en av NHL:s minsta målvakter – generöst listad på 183 cm och 85 kg – men få är snabbare och mer atletiska i sina förflyttningar. De senaste säsongerna har han gått från att vara en profil i AHL till att bli en etablerad NHL-spelare och nu en stigande stjärna som nyligen belönades med ett treårskontrakt värt 15 miljoner dollar. Bland 28 målvakter som spelade minst hälften av sitt lags matcher förra säsongen rankades han åtta i räddade mål över förväntan per 60 minuter. Greaves är på riktigt och storspelade dessutom för Kanada i VM 2026, vilket skickade in honom i snacka inför World Cup 2028. Med Merzlikins borta på obestämd tid efter en axeloperation och Copley (satt på waivers i onsdags) som knappt spelat i NHL de senaste åren, gjorde Jackets klokt i att plocka in rutinerade – om än åldersstigna – Talbot som avlastning.

15. UTAH MAMMOTH:

Karel Vejmelka & Sebastian Cossa

Bara två målvakter har startat fler matcher än Vejmelka över de två senaste säsongerna. Han är en av ligans mest underskattade arbetshästar. Jag tror dock att Cossa har mer ren talang i sig än Vejmelkas tidigare kollegor, vilket kan innebära att tjecken startar ett halvdussin matcher färre i år. Cossa, ett förstarundval som en gång i tiden värderades på samma nivå som Wallstedt som talang, har en enorm uppsida. Men han måste fortfarande bevisa att han är Utahs framtida franchise-målvakt. Han har trots allt bara en enda NHL-match på meritlistan och tappade dessutom sin förstaspade i AHL förra säsongen efter en svacka.

16. CHICAGO BLACKHAWKS:

Spencer Knight & Arvid Söderblom

Knight är den högst tingade målvakten i draften sedan 2010 (vald som nummer 13 totalt av Panthers) och lever upp till de höga förväntningarna med extremt lite hjälp framför sig i ett återuppbyggande Blackhawks. Bara tre målvakter ställdes inför fler farliga målchanser (high-danger shots) per 60 minuter i spel fem-mot-fem förra säsongen. Att han trots det noterades för 90,2 i räddningsprocent – väl över ligasnittet på 89,6 – säger allt om hur bra Knight var. Om Chicagos försvar kan lyfta sig till en någorlunda anständig nivå kan han få sitt definitiva genombrott i eliten. Söderblom, som sköljdes över av fler högkaratiga chanser per minut än någon annan målvakt i ligan förra säsongen, överlever tillräckligt bra för att vara en godkänd tvåa, även om han inte väger över matcher på egen hand.

17. CAROLINA HURRICANES:

Brandon Bussi & Pjotr Kotjetkov

Vilken cirkus det var kring Bussi förra säsongen. (Tar ett djupt andetag). Han plockades på waivers i oktober, kastades rakt in i hetluften som starter när skador drabbade Canes, blev den snabbaste målvakten i NHL-historien att nå 30 vinster, säkrade ett flerårigt kontrakt, hamnade i en formsvacka och tappade förstaspaden till Frederik Andersen, tog tillbaka den när Andersen skadade sig i Stanley Cup-finalen och stängde sedan mästerskapsserien med tre vinster på fyra matcher. Pust! Som regerande mästarmålvakt – efter att ha noterats för 93,1 i räddningsprocent mot Vegas – äger Bussi förstaspaden. Men Kotjetkov, som är ett år yngre, har alltjämt ett högre kapacitetstak. Han är återställd nu efter att ha missat största delen av förra säsongen på grund av en höftoperation, och han lär få nästan lika mycket speltid som Bussi.

18. TORONTO MAPLE LEAFS:

Sergej Bobrovskij & Anthony Stolarz

Torontos nye general manager John Chayka chansar på en återförening av den tidigare Panthers-duon. "Bob" är en framtida Hall of Fame-målvakt, tvåfaldig Stanley Cup-mästare, tvåfaldig Vezina-vinnare och har passerat 400 segrar. Hans träningskultur är legendomspunnen och han är extremt respekterad i spelarkretsar. Han kommer dessutom bli en perfekt förebild i organisationen för den ryske målvaktstalangen Artur Achtjamov att lära av. Men det är en sak att göra sin karriärs sämsta säsong och landa på 87,7 % vid 37 års ålder – det är en annan sak att göra det när man fyller 38. Vad händer om Bobrovskij helt enkelt har passerat sitt bäst före-datum? Stolarz å sin sida var strålande säsongen dessförinnan, men hade det tufft i fjol och verkar inte kunna hålla sig skadefri. Med sina maffiga 198 cm och 112 kg känns han äldre än sina 32 år, och han har mycket att bevisa i vad som lär bli en arbetsam 1B-roll för att hålla Bobrovsky fräsch.

19. ST. LOUIS BLUES:

Joel Hofer & Jordan Binnington

Binnington gjorde en godkänd insats i Kanadas kasse under OS 2026, men var allt annat än godkänd i Blues tröja – där han slutade sist i hela NHL gällande räddade mål över förväntan per 60 minuter. När han nu går in på sista året på kontraktet känns hans tid i St. Louis räknad. Det är Hofer som är mannen för jobbet nu. Han tog över förstaspaden förra året, startade mer än hälften av lagets matcher för första gången i NHL och var i det tysta en av ligans bättre målvakter. Han är redo att bli ryggraden i ett ombyggt Blues som siktar mot slutspel, och han lär vara motiverad under sitt sista kontraktsår då han blir RFA 2027 om han inte skriver på en förlängning inom kort.

20. OTTAWA SENATORS:

Linus Ullmark, Samuel Ersson och Leevi Meriläinen

Innan Ullmark tog sin time-out i vintras gick han igenom sin karriärs tyngsta period med 88,1 i räddningsprocent över sina första 28 starter. Men lyfter vi blicken och ser till hela hans karriär är den första halvan av förra säsongen ett tydligt undantag. Från 2015/16 till 2024/25 noterades han för 91,7 % över 291 matcher – sjunde bäst bland alla målvakter med över 100 spelade matcher. Han rätade inte bara upp skeppet under grundserieslutspurten, utan var dessutom helt enastående i Ottawas snabba slutspelsurdragning. Om det finns ett orosmoln i Ottawas kasse handlar det snarare om uppbackningen bakom Ullmark. Nyförvärvet Samuel Ersson var mycket möjligt NHL:s svagaste målvakt under de två senaste säsongerna sammantaget i Philadelphia Flyers, då han slutade fjärde sist i ligan gällande räddade mål över förväntan per 60 minuter två år i rad. Om han inte hittar sin nivå tvingas Sens lita till Leevi Meriläinen, som följde upp en lovande debut 2024/25 med en riktigt svag säsong 2025/26 där han på något sätt var ännu svagare än Ersson.

21. SEATTLE KRAKEN:

Joey Daccord & Philipp Grubauer

Jag underskattar förmodligen Kraken här. Över de tre senaste säsongerna rankas Daccord som åtta i räddningsprocent bland de 41 målvakter som spelat 100 matcher eller fler. Och Grubauer, som haft det tungt under fyra säsonger sedan han kom till Seattle, spelade faktiskt ut Daccord förra säsongen. Jag ställer mig tveksam till om Grubauer kan upprepa den framgången – särskilt i ett ganska slätstruket Kraken – men Daccord håller hög klass. Han hade haft ett betydligt högre anseende runt om i ligan om han spelat i en mer framträdande klubb.

22. DETROIT RED WINGS:

John Gibson & Daniil Tarasov

Gibson verkar ödesbestämd att tillbringa nästan hela sin karriär med att slita i medelmåttiga lag, överprestera och försöka hålla dem kvar i slutspelsjakten. Förra säsongen var en av hans starkaste på flera år, och i slutändan var det ingen snack om saken mellan honom och Talbot. Red Wings kommer tids nog att lämna över nycklarna till talangen Trey Augustine, men han behöver rejält med speltid i AHL först. Gibson lär därmed få dra ett tungt lass även framöver. Tarasov är en duglig andramålvakt med rejäl storlek; han startade i det tysta karriärbästa 31 matcher för Florida förra säsongen och spelade ut Bobrovskij.

23. NASHVILLE PREDATORS:

Juuse Saros & Justus Annunen

Saros fortsätter att leverera enorm skottvolym. Han vann nyligen NHL:s liga över flest emot tagna och räddade skott för tredje gången på de senaste fyra säsongerna. Men faktum är att Saros inte har spelat riktigt bra sedan 2023/24. Kanske har alla gummitrissor börjat ta ut sin rätt? Annunen tog å sin sida ett stort kliv framåt förra året som en av ligans bättre andramålvakter. Nashville gör klokt i att lätta på Saros arbetsbörda och ge Annunen ett halvdussin fler starter den här säsongen.

24. VEGAS GOLDEN KNIGHTS:

Carter Hart & Adin Hill

Hart var extremt ojämn under 2025/26 när han skulle skaka av sig rosten efter ett och ett halvt års frånvaro i väntan på sin rättegång gällande sexuellt övergrepp. När han var varm i kläderna såg han ut som en All Star-målvakt. Han avslutade grundserien starkt och blixtrade till i slutspelet, men klappade ihop helt i Stanley Cup-finalen. Detta öppnar möjligen dörren för Hill – Vegas guldhjälte från 2022/23 – att slå sig tillbaka till en större roll efter en riktigt svag insats 2025/26.

25. EDMONTON OILERS:

Frederik Andersen*, Tristan Jarry & Devon Levi

De goda nyheterna: Med Andersens rutin och Levis långsiktiga kapacitet har Oilers en bättre målvaktssituation än på flera år. De dåliga nyheterna: Efter att Andersen ådragit sig en skada under sommarträningen står Oilers på något sätt fortfarande där med Jarry som sin förmodade startmålvakt i premiären. Han var en misslyckad värvning mitt under förra säsongen, landade på svaga 85,7 i räddningsprocent i Oilers-tröjan och fick inte förtroendet i slutspelsöppningen. Levi har inte levt upp till sin höga talangstatus ännu, men han behöver – (kollar anteckningarna) – bara spela bättre än Tristan Jarry för att slå sig in i en prominent NHL-roll tidigt den här säsongen.

26. ANAHEIM DUCKS:

Lukas Dostal, Ville Husso & Laurent Brossoit

Det var bara en säsong sedan Dostál såg ut som en av hockeyns nästa stormålvakter. Han var den enskilt största orsaken till Anaheims lyft i tabellen för två år sedan, men han kostade utan tvekan Ducks ett par segrar förra säsongen och var svagare i slutspelet. Dostál är dock en klok målvakt som är skicklig med klubban och har talangen som krävs för att komma igen. Uppbackningen bakom honom är dock skakig. Husso tillhör ligans svagare andramålvakter. Kan Brossoit utmana honom om speltiden? Brossoit var en gång i tiden en av ligans bästa andramålvakter, men har bara spelat en enda NHL-match sedan 2023/24 på grund av extrema skadeproblem.

27. PITTSBURGH PENGUINS:

Artūrs Šilovs & Sergei Murashov

Sova inte på den här duon. Genom att släppa Stuart Skinner gjorde Penguins det tydligt att de inte längre vill stå i vägen för Murashov. Han har levererat på nivå efter nivå de senaste säsongerna och ställt om sömlöst från KHL till ECHL och vidare till AHL. Han var en av AHL:s absolut bästa spelare 2025/26 med 91,9 i räddningsprocent i grundserien och dominanta 93,1 % i slutspelet. Han är redo för NHL. Han kanske kliver in som 1B bakom Artūrs Šilovs till en början, men jag sätter en slant på att Murashov har tagit över förstaspaden innan december. Šilovs är en lojal andramålvakt som kan pricka in formtoppar under avgränsade perioder, men Murashov har ett betydligt högre tak. En mycket spännande talang.

28. NEW JERSEY DEVILS:

Jake Allen, Nico Daws & David Rittich

Det ska bli intressant att se Allen få chansen att starta runt 45 matcher för första gången sedan säsongen 2018/19. Han har förtjänat den möjligheten efter att ha levererat så pass stabilt som 1B-målvakt under det senaste halvdecenniet. Det återstår dock att se om han klarar en markant ökad arbetsbörda vid 36 års ålder. Daws är en orutinerad andramålvakt och Rittich finns med som försäkring bakom honom, även om tjecken kan bli ett offer på waiver-listan tidigt på säsongen.

29. FLORIDA PANTHERS:

Jacob Markström & Akira Schmid

Panthers hoppas givetvis att deras spelövertag på isen ska underlätta arbetsbördan för Markström och ge bättre resultat, men vi kan inte blunda för risken att han gjort sitt som toppmodern NHL-målvakt. Han fyller 36, hans räddningsprocent har sjunkit två säsonger i rad och han har allt svårare att hålla sig skadefri. Notera att Panthers betalar Schmid två miljoner dollar om året över de två kommande säsongerna. De räknar troligen med att de kommer behöva kasta in honom under betydande minuter vid något tillfälle den här säsongen.

30. SAN JOSE SHARKS:

Jaroslav Askarov, Alex Nedeljkovic & Eric Comrie

Hur länge till kan Askarov – en av det här århundradets mest hyllade målvaktstalanger – behålla stämpeln som "framtidens stormålvakt"? Antagligen ett tag till. Han är fortfarande ung för sin position (24 år), står noterad för 61 NHL-starter och har haft ett lag framför sig som sitter fast i en djup återuppbyggnad. Lika fullt har Askarovs spel ännu inte hållit den nivå som Sharks önskar, och de gör klokt i att säkra upp med så pass många rutinerade alternativ bakom. Ilja Samsonov har dessutom värvats som extra försäkring bakom "Ned" och Comrie.

31. VANCOUVER CANUCKS:

Thatcher Demko*, Kevin Lankinen & Nikita Tolopilo

Demkos talang är ställd utom allt tvivel, men han följde upp sina kroniska knäproblem med en höftoperation som kommer att försena hans säsongsstart. Oron är stor att han på grund av sin kroppsliga förslitning aldrig kommer bli samma målvakt igen. Lankinen hoppas på en studs tillbaka efter ett tungt 2025/26, men det är inte omöjligt att det vi såg förra året helt enkelt var en karriärsbackup som blev synad när arbetsbördan växte. Det ser ut att bli en lång och tuff säsong för Canucks och deras burväktare.

32. WINNIPEG JETS:

Stuart Skinner & Thomas Milic

Om inte Hellebuyck inställer sig hos laget och får sin avstängning hävd tvingas Jets kämpa vidare med Skinner – en målvakt som passar bäst i en andramålvaktsroll men som nu tvingas in i förstaspaden. Bakom honom finns den kortvuxne Milic. Han spelade tillräckligt bra för att knipa en plats i AHL:s All Star-match förra säsongen, men är i stort sett oprövad i NHL-sammanhang. I en idealisk värld lyckas Winnipeg säkra en annan etablerad NHL-veteran att para ihop med Skinner som en del av en framtida Hellebuyck-trejd.