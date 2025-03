Otäcka bilderna: Domaren utrullad på bår

Otäcka scener utspelade sig i torsdagens slutspelsmöte i Tyresö och Hockeyettan.

En linjedomare som fått en klubba mot halsen hämtades med ambulans.

Linjedomaren får vård under mötet mellan Tyresö och Troja. Foto: Privat.

Torsdagens första kvartsfinalmatchen mellan Tyresö/Hanviken och Troja/Ljungby fick ett tidigt avbrott.



Bortalaget från Småland hade tagit ledningen med 3–1 och ställde upp för tekning med 15.05 på klockan. Pucken släpptes och plötsligt låg en av linjedomarna på isen. Detta då en klubba kommit upp mot huvudet i samband med en tekningen.



Matchen avbröts och de otäcka bilderna följdes av att domaren rullades ut på bår innan en ambulans mötte upp och körde iväg den drabbade.



– Vi hade en väldig otäck situation på tekning där spelaren olyckligt träffar domaren med klubban. Han får en smäll på halsen som tar väldigt olyckligt, det är därför han faller till isen, säger kommentatorn i Aftonbladets sändning av matchen.

– Allt är okej med domaren som är på väg in till sjukhus och mår under omständigheterna bra, fortsätter kommentatorn.



Långt senare hade matchen fortfarande inte kommit igång. Hockeyettan-experten, Mikael Mjörnberg, skriver att detta kan bero på att man ringer in en ersättningsdomare.



Dryga 40 minuter senare gjorde Isak Salqvist sitt andra mål i matchen för Troja när mötet återigen kommit igång.



Texten uppdateras.