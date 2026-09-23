Experten: Förändringarna HockeyEttan borde göra

Ikväll drar HockeyEttan igång. Foto: Bildbyrån.

Nyköpings SK mot Tyresö/Hanviken. Där har ni premiärmatchen i Hockeyettan 2026/2027. Ikväll tjuvstartar den södra serien med den utbrutna matchen, innan säsongen drar igång på allvar med en stor premiäromgång fredag, lördag och söndag.

HockeyEttan kör vidare med konceptet med två serier istället för fyra, ett system de testade ifjol, men i år lyckades man inte fylla ut båda serierna utan får nöja sig med 19 lag i den norra serien. I den södra är det däremot återigen 20 lag.

Lag 1-6 till de båda serierna går direkt till kvartsfinal, medan lag 7-10 får spela play-in. Där gäller samma förutsättningar i båda serierna. Men när det gäller kvalstrecket skiljer sig faktiskt förutsättningarna åt. I söderserien spelar lag 17-20 playout, där lag 17 möter lag 20 och lag 18 möter lag 19 i bäst av fem matcher. I den norra serien spelas det bara en playout-serie, mellan lag 18 och 19.

Lag 11-16 i den södra serien, och lag 11-17 i i den norra, har spelat färdigt när grundserien tar slut under slutet av februari.

Därför kunde de inte fylla ut norrserien

Just faktumet att serierna är så stora jämfört med tidigare, då bara nio eller tio lag tillhörde de fyra "lokala" serierna, tror Hockeysverige.se's HockeyEttan-expert Mikael Mjörnberg är den stora anledningen till varför man inte lyckades fylla ut båda serierna i år utan tvingas gå med 19 lag i norrserien.

– Det är enklare att tacka ja för klubbarna om man får spela i en mer lokal serie. Allt började ju med att Forshaga och Falu inte fick elitlicens, så det blev två vakanser. Nyköping tackade ja direkt, så de fick tillbaka den plats de egentligen tappade i våras, och sen försökte man hitta ett annat division två-lag som kunde kliva upp. Men de tackade nej. De tyckte att man fick förfrågan för långt in på sommaren för att hinna lösa det.

– Med det här nya systemet blir det dels alldeles för långa resor, dels ska man bygga en ny trupp i juli med pengar som inte finns och man ska göra det på en spelarmarknad som är barskrapad. Det hade varit ett Kamikazeuppdrag för division 2-klubbarna att tacka ja, om det inte hade varit en klubb som verkligen hade rustat för att gå upp. Men sådana lag finns knappt. Nu var det småklubbar utan pengar, typ Nacka och KB65, som fick frågan.

John Moberg var Nyköpings kapten förra säsongen.

Hur såg klubbarna generellt på det här nya upplägget med två serier istället för fyra?

– Det var väldigt olika. Vissa tyckte det var värdelöst, vissa tyckte det var okej. Om vi tar Halmstad som exempel så hade man där en ganska rutinerad stomme med många som varit där länge, och som skaffat familj och barn. För dem blev det jobbigt och upphackat. Tidigare visste man att matcherna var varje onsdag och lördag och det var enkelt att planera. Nu fanns det ingen rytm alls i spelschemat. Det kunde vara någon match, uppehåll en vecka, sen fyra matcher på en vecka och så vidare. Det gjorde att flera av dem slutade spela.

– Men för de större klubbarna i ligan spelade förändringen ingen roll.

Vilket system vill du ha?

– Jag skulle kunna tänka mig tre eller fyra serier. Men inte två serier med 20 lag i varje. Det är inte hållbart.

– Ligan tar det år för år. Förra säsongen var en experimentsäsong och nu körde ett år till och hoppas att det inte blir lika illa.

Har flyttat kvalstrecket

HockeyEttan har dock genomfört små förändringar till den här säsongen.

– Den stora kritiken som de fick var att det var för många lag i ingenmansland. Lag 11-18 hade spelat klart efter grundserien och det gjorde att för många lag blev avhängda. Nu har man ju flyttat kvalstrecket i söderserien så att fyra lag ska kvala istället för två. Då blir det en annan spänning. Samtidigt är ju kvalstrecket inte flyttat i den norra serien så där är det som ifjol. Och det är ju fortfarande sex lag i ingenmansland i söder, så det är fortfarande för många även om jag tycker det är bra att man i alla fall gjort den här förändringen.

Filip Algemans Hudiksvall är som vanligt en favorit. Foto: Bildbyrån.

Förra säsongen riktades det också stor kritik mot spelschemat. Tabellen haltade betänkligt och det var svårt att få en riktigt bra överblick över hur tabellen egentligen såg ut. Även där har ligan genomfört förändringar.

– Det har gjorts ett arbete för att få ett mer sammanhållet spelschema. Ifjol var det parodi, när det skiljde sex, sju matcher mellan lagen när det var som värst. Och ja, tabellen kommer halta även i år för i den norra serien behöver man avverka ett par, tre matcher på en bortaturné och det går inte att komma runt.

– Ligan har i alla fall visat god vilja och lyssnat på klubbarna för att få ett bättre spelschema. Vi får se om de har lyckats.

Stjärntätt i HockeyEttan

En annan diskussionspunkt som funnits har varit den stora kvalitetsskillnaden på den norra och södra serien. I norrserien kunde Hudiksvalls HC leka hem förstaplatsen efter att bara ha förlorat en match på hela säsongen, och mellan lag sex och lag sju skiljde det 15 poäng. För att ta två exempel. Söderserien var däremot stentuff, med två lag i topp på 88 poäng och en topp-fyra som var inom fyra poäng. Där skiljde det bara 15 poäng mellan lag ett och åtta, att jämföra med de 15 poäng som skiljde mellan lag sex och sju i norrserien.

– Men just det går inte att komma runt. Och det fanns ju en kvalitetsskillnad mellan serierna förut också.

– Lagen i söderserien är nöjda med att ha det getingbo som man har. De blir bra förberedda för slutspelet och dessutom kan man dra bra med publik på matcherna. Norrserien är ju vad den är, och sportchefen i Hudiksvall (Lars "Lillis" Lövblom) har varit tydlig med att de hellre hade spelat i den södra serien för att bli mer utmanade. Det gäller nog de andra topplagen också.

– Men vilken serie är egentligen bäst i slutändan? Den södra serien har bäst bredd, men topplagen i norr är ju lika bra som topplagen i söder.

Linus Klasen är hemma igen. Foto: Bildbyrån.

När Nyköping ikväll premiärspelar mot Hanviken får vi se en hemvändare i form av tungt SHL-meriterade Daniel Olsson Trkulja, som är tillbaka i svensk hockey efter fem år utomlands. Men han är bara en av många profiler som i alla fall kommer inleda säsongen i Ettan.

– Det är många spelare som sätter färg på ligan i år. Förutom Olsson Trkulja har vi förstås Linus Klasen i Huddinge IK, Marcus Eriksson är tillbaka i HC Vita Hästen på riktigt, Felix Olsson valde att visa sin kärlek för Kalix HC och har flyttat hem, vi har August Tornberg, "Nisse" Burström och Radek Muzik i Bodens HF och "Mark in the Park" (Mark Owuya) har plötsligt gjort comeback i Wings HC.

– Sen får vi väl se hur länge några av dem blir kvar i ligan, målbilden för flera av dem är säkert Europa, men för varje match de spelar ökar temperaturen i HockeyEttan en aning. Det är klart att varje match Linus Klasen spelar för Huddinge är bra för ligan, avslutar Mikael Mjörnberg.

FOTNOT: Intervjun gjordes innan Borås värvning av Erik Andersson blev officiell.

Del två av intervjun, med fokus på HockeyEttans topplag, publiceras senare i veckan.