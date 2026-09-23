Efter konkursen – blir lagkamrat med brorsan

Victor Öhman har hittat en ny klubb efter konkursbeskedet.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

– Det var mycket snack i omklädningsrummet men de sa att det skulle vara lugnt, att lönerna skulle komma. "Har vi råd att åka till Stockholm borde det vara lugnt," tänkte vi. Direkt när vi kom hem fick veta att det var rätt illa.

Ovanstående var några av orden Anton Gradin yttrade till hockeysverige.se i början av september. Hans klubb, Sparta Sarpsborg, hade gått i konkurs, och plötsligt stod truppen inför en oviss framtid.

Nu har en av de andra svenskarna i gruppen gjort klart med ett nytt uppdrag.

Det handlar om 31-årige Victor Öhman, tidigare känd från Hockeyallsvenskan genom sin tid i klubbar som Oskarshamn, MoDo, Troja/Ljungby, Vita Hästen och Västervik. Hans val efter det hela blir att skriva på för ett annat norskt lag, Stjernen Hockey.

Stjernen går ut med nyheten under onsdagen, och pekar direkt ut den tydliga kopplingen.

Till 2026/27 har även den två år yngre brorsan Oscar Öhman tagit plats i Stjernen. Därmed återförenas de båda forwardsspelarna.