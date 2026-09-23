NHL Board of Governors, där klubbarnas ägare och deras representanter ingår, tonar ned ligans planer på en expansion till Texas. För första gången sedan ligan i juni inledde processen kring en möjlig expansion till Houston eller Austin diskuterades frågan på ett möte under tisdagen. Något beslut fattades dock inte.

NHL:s vice kommissionär Bill Daly träffade i förra veckan miljardären Dan Friedkins grupp och presenterade därefter en rapport för representanter för ligans 32 nuvarande klubbar. Det finns samtidigt ingen tidsplan för en eventuell omröstning om en 33:e klubb.

– Jag tror att alla intar en avvaktande hållning för att se vad som presenteras och vilka för- och nackdelarna är, säger kommissionären Gary Bettman enligt nyhetsbyrån AP .

En expansion skulle enligt NHL innebära en investering på omkring 3,5 miljarder dollar – 34,5 miljarder svenska kronor – inklusive expansionsavgiften och kostnaden för en ny arena. Friedkins bolag Pursuit Sports har undersökt möjliga arenaplatser i både Houston och Austin, men flera frågor återstår att lösa.

Houston eller Austin kan bli nästa NHL-stad

Bettman uppger att det kan stå klart vilken av de två marknaderna gruppen föredrar före årets slut. Samtidigt betonar både han och Daly att december inte är någon fast deadline.

Nästa styrelsemöte är planerat till just december. Enligt Daly väntas NHL då ha betydligt mer information, men det finns inget krav på att processen ska vara färdig.

Bettman säger också att det finns olika uppfattningar bland ligans ägare om en expansion.

– Jag tror att det finns ägare som tycker att expansion är det bästa som finns, och andra som frågar: ”Varför behöver vi expandera?”, säger han.

Intresse för en NHL-klubb finns även från grupper i Atlanta och Phoenix-området. De processerna har dock inte kommit lika långt som alternativen i Texas.

Tidigare har det ryktats att en ny NHL-klubb i Texas skulle kunna vara aktuell för inträde i ligan runt 2030.