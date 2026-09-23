Petad i SHL – stänger dörren

LHC har petat Zion Nybeck i inledningen av SHL-säsongen.

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Efter söndagens möte med Vimmerby har både Pontus Näsén och Filip Sveningsson gjort Manuel Ågren sällskap på IK Oskarshamn skadelista (läs mer här) . Därmed står sportchef Arsi Piispanen inför en utmaning där han, till en början, behöver täcka upp över kommande månad.

Korttidslösningen till onsdagskvällens match blir Joel Myrberg Andersson på lån från Borlänge, men den redan tunna truppen behöver också förstärkning. Något Piispanen nu medger i intervju med Barometern-OT.

– Den är lite jobbig kanske, säger sportchefen om marknaden och fortsätter:

– Vi jobbar på och har jagat lite spelar i några dagar, men har inte fått tag på något vettigt som passar in just nu.

Stänger dörren: "Jag tror inte att han är aktuell"

En lösning som även skulle ge rejäl spets är Zion Nybeck, IKO:s poängkung från 2024/25-säsongen.

Den nu 24-årige forwarden kommer från ett tufft första år i Linköping HC där han fick en mer defensiv roll än önskat. Dessutom står han just nu kvar på noll (!) spelade minuter 2026/27. I SHL-premiären mot Timrå var Nybeck uppskriven, men användes inte, och senast mot Brynäs petades han helt av Ante Karlsson och gänget.

Piispanen stänger dock den dörren:

– Jag har också uppmärksammat det, men jag tror inte att han är aktuell. Jag tänker att det kanske är lite stökigt i Linköping nu och att de vill hålla alla möjligheter öppna, säger han till Barometern-OT.

Alvesta-fostarade Zion Nybeck har ett kontrakt som går ut efter 2026/27, och kan behöva hitta form i Hockeyallsvenskan. Där finns även en bakgrund i AIK Hockey med två framgångsrika säsonger innan Oskarshamnsflytten 2024.