Linköping efter gårdagens match.

Linköping HC förlorade mot Brynäs IF igår med 2–9. Ett resultat som är ett av klubbens största förluster i SHL någonsin. Publiken gick hem innan matchen var slut och visade sitt missnöje med bland annat burop.

– Vi ber om ursäkt. Det är pinsamt från oss och får inte se ut så här. Dom har ställt upp för oss i alla år och det får inte se ut så här på hemmaplan, säger klubbens lagkapten Oscar Fantenberg efter matchen.

Han fortsätter förklara att spelet har sett bra ut under försäsongen och att han inte förstår varför det inte funkar när det väl gäller.

Besviken Ante Karlsson på pressträffen

På pressträffen efter matchen var den en besviken och tom huvudtränare i Ante Karlsson.

– Sådant här sker ju hela tiden. Alla lag åker på sådana här saker. Svårt att förklara. Det är nog lite av varje där också tror jag. Inställning. Kanske lite fusk.

Brynäs åkte till Linköping och ville ha revansch efter att ha förlorat SHL-premiären mot Skellefteå med 7–2. Karlsson ville se att sitt Linköping kunde möta Brynäs tillstånd men efter matchen reflekterar han det som att Brynäs vinner tekningarna, närkamperna och skapar chans på chans.

"Vi måste komma tillbaka till det"

På lördag spelar Linköping mot Rögle BK och Karlsson ser gårdagens match som en lärdom.

– Serien är tuff och Brynäs är ett bra lag. Men det finns mycket vi måste göra bättre. Det är bara att lära sig och gå vidare. Vi måste komma tillbaka till det vi ska göra och har gjort tidigare.

Rögle spelar mot Färjestad BK på torsdag innan matchen mot Linköping.