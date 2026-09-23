Järnkrok erkänner: "Borde inte spelat då"

Calle Järnkrok ger en uppdatering kring sin skadekänning.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån.

Brynäs IF studsade tillbaka rejält efter 2–7-premiären mot Skellefteå. Det med hela 9–2 i en riktig målfest mot Linköping. Men till mötet kallades också lånespelarna Charlie Forslund och Leo Sundqvist tillbaka från Almtuna. Gävlelagets senaste hemvändande stjärna Calle Järnkrok kom nämligen inte till spel.

Nu kommer Gefle Dagblad med ett glädjebesked: stjärnan kunde träna på is under onsdagen.

– Det är inte jätteallvarligt men jag hade lite ont under matchen uppe i Skellefteå. Egentligen borde jag kanske ha stått över och inte spelat då. Men det var premiär och då ville jag gärna vara med, säger Järnkrok själv till tidningen.

Så är statusen: "Hoppas kunna göra det"

Den 34-årige centern med lång NHL-erfarenhet menar att det kanske var lika bra att han vilade mot LHC, med tanke på resultatet. Exakt vad hans status blir kommande tid är dock inte klart.

– Jag ska in och snacka med medicinska teamet nu först och känner jag mig okej i morgon så ska jag väl försöka vara med och träna med laget torsdag, fredag, säger han till GD och fortsätter om huruvida han spelar på lördag mot Luleå.

– Det beror helt på hur det känns under veckan. Men fungerar det så hoppas jag kunna göra det.