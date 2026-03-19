Karl Umegård förlängde med Mariestad BoIS i januari.

Nu står det klart att poängkungen lämnar – efter att ha utnyttjat en allsvensk klausul i sitt avtal.

Karl Umegård lämnar Mariestad och uppges vara klar för allsvenskt spel.

Karl Umegård har gjort dundersuccé i Mariestad BoIS under säsongen. Med sina 69 poäng på 38 matcher vann han Hockeyettans poängliga i överlägsen stil, hela elva poäng före tvåan.

Till nästa säsong är 22-åringen därmed förlorad för Mariestad, trots att han förlängde sitt kontrakt för bara ett par månader sedan. Under torsdagen bekräftar nämligen klubben att Umegård aktiverar en klausul i sitt kontrakt som innebär att han lämnar för spel i en allsvensk klubb från och med nästa säsong.

– Alla spelare i Hockeyettan sitter med en klausul för spel i HockeyAllsvenskan till och med 17 juli. Det finns inget vi kan göra åt den saken. Vi kan bara glädja oss med ”Kalle” och slå oss för bröstet att vi har en verksamhet som utvecklar bra spelare. Vi önskar Kalle stort lycka till!, säger Mariestads sportgrupp i ett uttalande via klubbens sociala medier.

Karl Umegård uppges flytta till Mora

Karl Umegård har ännu inte presenterats av sin nya klubb. Däremot uppges hans nästa klubbadress redan vara klar. Förra veckan uppgav Expressen nämligen att Umegård är klar för spel i Mora IK från och med nästa säsong.

22-årige Umegård har fått sin hockeyfostran i MoDo Hockey och han spelade 20 matcher i HockeyAllsvenskan för klubben. Under säsongen 2022/23 vann han poängligan i U20 Nationell efter att ha gjort 69 poäng på 46 matcher för MoDos U20-lag. Han har spelat i Hockeyettan under tre säsonger där han först spelade i Hudiksvall innan flytten gick ner till Mariestad inför årets säsong. Totalt har det blivit 141 poäng på 112 matcher i Hockeyettan för Karl Umegård.

