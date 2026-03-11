Han vann poängligan i Hockeyettans grundserie. Till nästa säsong spelar Karl Umegård i Mora och Hockeyallsvenskan, uppger Expressen.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån.

Karl Umegård gjorde redan förra säsongen 45 poäng på 39 matcher i Hockeyettan för Hudiksvall. Den här säsongen har forwarden exploderat och gjort 69 poäng på 38 matcher för Mariestad. Även i slutspelet har han fortsatt att ösa in poäng och står noterad för fyra mål och tre assist på sju matcher.

I helgen åkte de däremot ur slutspelet och säsongen är över. Det efter 1-2 i matcher mot Borås, där den sista matchen avgjordes på övertid.

Poängkungen kommer ändå att spela i Hockeyallsvenskan nästa säsong. Poängleveransen har lett till intresse från större klubbar. Där Mora nu ska ha vunnit kampen om hans namnteckning, enligt Expressen. Dalaklubben har för vana att få sina spelare att ta nästa kliv. Dessutom har de problem med ekonomin och behöver hitta fynd. Till nästa säsong kan vi nog få se Karl Umegård i en stor roll i Mora och Hockeyallsvenskan.

22-åringen har tidigare gjort 20 matcher med MoDo i ligan med tre poäng som resultat. Säsongen 22/23 vann han också poängligan med 69 poäng på 46 matcher i U20 Nationell. Efter att inte ha slagit sig in i MoDo:s A-lag blev det ett steg ner till Hockeyettan – men nu väntar alltså en ny chans på allsvensk nivå.

Source: Karl Umegård @ Elite Prospects