JVM-meriterade backen flyttar – klar för konkurrenten

Gustav Berglund byter klubb i Hockeyettan.

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Förra året lämnade Gustav Berglund svensk hockey och skrev på för Rødovre Mighty Bulls i Danmark . Det blev dock en kortvarig visit för backen som lämnade efter 23 matcher. Under säsongen flyttade han i stället hem och skrev på för Tingsryd . Där var han en nyckelback under slutet av säsongen där Tingsryd gick till semifinal i söderslutspelet innan de blev utslagna av Visby/Roma.

Berglund blev sedan inte kvar i Tingsryd men nu står det klart att han blir kvar i både Småland och Kronobergs län. Inför den kommande säsongen skriver 25-åringen på för Troja-Ljungby.

– Känns väldigt spännande och roligt att ha skrivit på för Troja. Har känt många spelare genom åren som varit i klubben och jag har bara hört gott om såväl fans som förening. Ser fram emot kommande säsong med vad jag tror kommer bli ett grymt roligt och bra gäng spelare, säger Berglund på klubbens hemsida .

Gustav Berglund klar för Troja-Ljungby

Under sin karriär har Gustav Berglund spelat 114 matcher i Hockeyettan där han representerat Karlskrona , Väsby och Tingsryd. Alltså blir Troja-Ljungby hans fjärde Ettan-klubb i karriären.

– Gustav är en tvåvägsback med väldigt fin skridskoåkning. Vi är glada att han har valt att spela för Troja kommande säsong, säger Tobias Törnkvist från klubbens sportgrupp.

Gustav Berglund har HV71 som moderklubb men flyttade sedan till Göteborg och spelade juniorhockey i Frölunda . Han valdes sedan av Detroit Red Wings i sjätte rundan av NHL-draften 2019. Säsongen därpå fick han göra A-lagsdebut i Frölunda och var ombytt i åtta SHL-matcher.

2020/21 blev Berglund sedan utlånad till Västerås i HockeyAllsvenskan och under säsongen spelade han till sig en plats i det svenska JVM -laget. Han kom sedan att spela i en match under JVM och noterades också för en assist i Juniorkronorna s 4-0-vinst mot Österrike. JVM 2021 slutade annars i besvikelse för Sverige sedan laget blivit utslaget i kvartsfinal mot Finland.

Gustav Berglund kom sedan även att spela för Mora i HockeyAllsvenskan och Färjestad i SHL innan han flyttade till Karlskrona för spel i Hockeyettan 2022