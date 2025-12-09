JVM-meriterade backen återvänder till Sverige

Gustav Berglund återvänder till Sverige efter en halv säsong i Danmark.

Den JVM-meriterade backen är klar för spel i Hockeyettan med Tingsryd.

Gustav Berglund.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Utlandssejouren i Danmark blev bara 22 matcher lång för Gustav Berglund.

Via sin hemsida meddelar Tingsryd att den JVM-meriterade backen skrivit på ett avtal med klubben.

Fanns med i JVM-truppen 2021

Berglund fanns med i den svenska JVM-truppen 2021, där han kom till spel i en match mot Österrike och noterades för en poäng. Under den säsongen tillhörde backen Frölunda, men var på lån i hockeyallsvenska Västerås. Därefter har Berglund, som nu är 24 år, spelat mestadels i Hockeyettan med Karlskrona och Väsby.

Inför den här säsongen flyttade backen till danska Rødovre, där han stod för två poäng (0+2) på 22 matcher.

Förra säsongen stod Berglund för sin poängbästa säsong i Hockeyettan, då han producerade 17 poäng (6+11) på 26 matcher för Väsby.

Source: Gustav Berglund @ Elite Prospects