Från kontoret till isen – här är fler oväntade comeback-kandidater

Sportchefen Björn Jonason ska spela matcher för Huddinge och Dennis Santesson väljer efter tre säsonger som assisterande coach i Hanviken att ta upp spelarkarriären i Väsby.

Det får mig att fundera, finns det fler comeback-kandidater i Hockeyettan?



Det kan beskrivas som en aningen märklig säsong där Björn Jonason vägrar stagnera i rollen som sportchef och ritat på ett tryout-kontrakt för att fortsätta bidra till truppen i Huddinge. En spelande sportchef på Hockeyettan-nivå är minst sagt speciellt.



Pensionerade Dennis Santesson ville inte vara sämre. Efter tre säsonger som assisterande tränare i Hanviken bestämde sig 33-åringen för att han trots allt inte var klar med spelarkarriären och signerade ett korttidskontrakt med Väsby. Som forward.



Ur led är tiden. Hockeyettan har uppenbarligen blivit ligan där man numera lämnar administrativa roller för att återgå till gebitet som spelare och det får så klart tankarna att spinna.



Finns det fler comeback-kandidater i ligan som vi skulle kunna få se på isen någon gång under säsongens gång?



Ja, det är klart att det gör…

