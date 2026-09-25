Unger Sörum hjälte - med tre sekunder kvar

Nashville såg ut att gå mot en säker seger efter en urstark start på matchen. Bortalaget rann ifrån till en 3–0-ledning i den första perioden och utökade sedan till 5–1 i den andra akten efter mål av bland andra Adam Edström och Jack Drury. Carolina vägrade dock att ge upp och påbörjade en intensiv jakt via reduceringar från Jesperi Kotkaniemi och Juha Jaaska.

I den tredje perioden var det total dominans från hemmalaget. Juuso Välimäki sköt 4–5 i powerplay innan Logan Stankoven satte kvitteringen till 5–5 med sitt andra mål för kvällen med knappt två minuter kvar.

När matchen såg ut att gå mot förlängning klev Felix Unger Sörum fram och skickade in vinstmålet 6–5 med tiden 19.57 på klockan, assisterad av Bradley Nadeau.

Matchfakta

Carolina Hurricanes – Nashville Predators 6–5 (0–3, 3–2, 3–0)

Första perioden: 0–1 (01.48) Vitali Pinchuk (Tanner Molendyk) 0–2 (07.09) Cole O'Hara (utan assisterande) PP1 0–3 (15.24) Jonathan Marchessault (Vitali Pinchuk)

Andra perioden: 1–3 (01.19) Logan Stankoven (Tyson Hall, Noel Fransén) 1–4 (03.20) Adam Edström (Tanner Molendyk) 1–5 (08.24) Jack Drury (Felix Nilsson) 2–5 (12.38) Jesperi Kotkaniemi (Percy Joseph) 3–5 (16.19) Juha Jaaska (Jesperi Kotkaniemi)

Tredje perioden: 4–5 (08.26) Juuso Välimäki (Tyson Hall, Logan Stankoven) PP1 5–5 (18.36) Logan Stankoven (Tyson Hall, Jackson Blake) 6–5 (19.57) Felix Unger Sörum (Bradley Nadeau)