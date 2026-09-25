Trevor Zegras i Flyers.

Foto: Kyle Ross-Imagn Images / USA Today Sports

Det var i den andra perioden i försäsongsmatchen mellan Philadelphia Flyers och Boston Bruins som domarna plötsligt blåste av matchen direkt efter en tekning. Det för att plocka en utvisning på Trevor Zegras. Stjärnan såg minst sagt förvånad ut när han fick en utvisning för delaying the game.

Efter matchen avslöjade han att det handlade om tröjan.

Forwarden brukar spela med den instoppad. Något som inte verkar vara okej längre. I den här matchen blev det alltså även beivrat med en tvåminutare.

– Min tröja var instoppad innan bytet så efter en varning sa de att det är en automatisk utvisning. Jag började matchen med den instoppad för det är så jag vanligen spelar. Den måste ha åkt tillbaka på bänken och jag kom ut, glömde bort det och de tog den, säger 25-åringen till NBCS.

Trevor Zegras blev däremot en vinnare till slut i den här matchen. Hans Philadelphia vann med 2-0 efter mål av Matvej Mitjkov och Cole Knuble.