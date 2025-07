Kan överklaga nedflyttningen: ”Krävs ett mirakel”

Under fredagen kom beskedet att Hockeyettan-klubben Alvesta SK nekas elitlicens.

Nu kommenterar sportchefen, Magnus Andersson, en eventuell överklagan.

– Vi har problem, säger han till Smålandsposten.

Alvesta SK-spelare 2025. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

Inför 2025/26 är det två klubbar som inte uppfyller kraven och därmed inte får spela i Hockeyettan.



Beskedet kom under fredagen, tre månader innan seriepremiären i tredjeligan, och handlade om Alvesta SK och KB65. Klubbarna tvångsdegraderas därmed till Hockeytvåan och ställs inför en tuff kamp för att ta sig tillbaka, både sportsligt och ekonomiskt.



Kvar finns dock ett hopp: En överklagan.



I en intervju med Smålandsposten ger Alvesta SK:s sportchef, Magnus Andersson, sina tankar om beskedet, och huruvida det är möjligt att rädda klubben inom två veckor. Tidsperioden man har på sig att samla in de pengar som behövs.



– Det känns förjävligt att få det här beskedet så sent och nära inpå säsongen. Det ställer till det för hela organisationen. Det är spelare som ska flytta hit i början av augusti och det handlar om både jobb och lägenheter. De flesta andra lag har fyllt sina trupper sett till antal spelare och det blir svårt för killarna att komma vidare, säger han till SMP.

Kan överklaga: ”Det krävs i princip ett mirakel”

Andersson fortsätter med att förklara att ASK haft två dispenser och uppvisat minusresultat under båda år.



– Det är ju om företagen i Alvesta och Växjö vaknar till. Vi har problem, dels med att få sponsorer som kan hjälpa till och dels med att vi har ett litet intresse på matcherna, säger han om en eventuell överklagan och fortsätter:

– Detta är rätt färskt nu. Ska man vara pessimistisk är det aldrig något lag som har överklagat och fått igenom det. Det krävs i princip ett mirakel.



Klubben ska ännu inte ha fått ett besked om exakt hur mycket pengar som måste in, berättar Andersson. Samtidigt ska sportchefen själv försöka få till ett möte med styrelsen under helgen.



När det gäller spelarnas kontrakt så är de skrivna för spel i Hockeyettan. De bryts därmed vid nedflyttning en division.