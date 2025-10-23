Svaret efter landslagsnobben: ”Inte gjort det tillräckligt bra”

Viggo Nordlund är tillsammans med Milton Gästrin målbäste junior i Hockeyallsvenskan.

Ändå nobbades Oskarshamns lån från Skellefteå i Juniorkronorna.

– Jag tycker inte att jag har gjort det tillräckligt bra, säger han till Barometern.

Viggo Nordlund.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Med sina fem fullträffar i Oskarshamn är Viggo Nordlund tillsammans med MoDos storlöfte Milton Gästrin de målbästa juniorspelarna i Hockeyallsvenskan den här säsongen.



Medan Gästrin fanns med i Juniorkronornas trupp som Magnus Hävelid presenterade i går saknades Nordlund i laget.



– Det klart att man vill vara med, men man måste också se till sig själv och jag tycker inte att jag har gjort det tillräckligt bra. Det är hög konkurrens och jag måste steppa upp om jag ska ta en plats till JVM, säger Nordlund till Barometern.

Nobbad – men har inte gett upp hoppet

Enligt Nordlund måste han förbättra sitt spel med pucken om han ska blanda sig in i diskussionen om en JVM-plats.



– Jag kanske måste visa mina styrkor mer under matcherna och vara lite mer delaktig. Jag hoppas jag slår mig in, säger han.



19-åringen fanns med i Juniorkronorna i sommarens trupp som spelade World Junior Summer Showcase i Minneapolis, där han stod för tre passningspoäng på fyra matcher. Tidigare har Nordlund spelat både U18-VM samt inofficiella U17-VM med det svenska landslaget för spelare födda 2006.

Source: Viggo Nordlund @ Elite Prospects