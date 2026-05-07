Lämnade Brynäs – här är nya klubben

Victor Grönberg lämnade jobbet som tränare för Brynäs J20-lag. Nu blir han ny assisterande tränare i Almtuna.

Det var i slutet av april som Brynäs meddelade att J20-tränaren Victor Grönberg skulle lämna klubben för nya utmaningar. Nu är det bekräftat att 32-åringen blir assisterande tränare till Marcus Ragnarsson i Almtuna.

Grönberg ersätter därmed Jonas Almtorp som lämnat just den posten för att bli sportchef.

– Jag är tacksam att jag har fått den här möjligheten att komma till Almtuna. Jag gillar föreningens självbild och är spänd på vad vi tillsammans kan skapa, säger Grönberg till klubbens hemsida.

Tränaren hade varit i såväl Borlänge som Linköping innan flytten till Brynäs 2022. Då var han först ansvarig för U18-laget en säsong och sedan för U20-laget under tre år.

– Victor har varit tränare på J20 nivå i många år och är nu redo för nästa steg. Han kommer att passa perfekt in hos oss.

Nyligen meddelade Brynäs att Almtunas tidigare sportchef Nicklas Danielsson gör motsatt resa: Från Almtuna till att bli assisterande tränare i Brynäs.










