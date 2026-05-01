Tillbaka i Brynäs – i dubbla roller

Brynäs har varit på jakt efter en ny assisterande tränare till SHL-laget. Nu står det klart att Nicklas Danielsson återvänder för att ta sig an rollen.

– Brynäs betyder mycket för mig och nu hoppas jag kunna ge tillbaka, säger 41-åringen själv.

Nicklas Danielsson är tillbaka i Brynäs.

Niklas Gällstedt kommer att få ett nygammalt ansikte intill sig i båset 2026/27. Det blir nämligen Nicklas Danielsson som kliver in som assisterande tränare.

41-åringen med över 300 matcher i tröjan, som spelare, kliver in i dubbla roller efter tiden som sportchef i Almtuna.

– Nicklas besitter mycket erfarenhet och är en genuin och autentisk person. Vi ser en stor potential med att tillsätta denna funktion i Brynäs. Det ska bli otroligt värdefullt att få in en person som omfamnar utvecklingen hos våra spelare samtidigt som han kompletterar upp SHL-staben. Just bryggan som skall leda våra spelare in i SHL känns extra spännande. Nicklas är dessutom, inte minst, en människa som sprider glädje och gör andra bättre, precis som vi beskriver i vår identitet, säger sportchef Johan Alcén.

Blir även spelarutvecklare: ”Något som driver mig”

Utöver rollen som assisterande tränare i SHL-laget blir Danielsson även spelarutvecklare.

– Vi tror att vi kommer att ha stor nytta av Nicklas i de båda rollerna, säger Alcén.

– Jag har känt att det skulle vara kul att kunna påverka lite mer på daglig basis. Att jobba med yngre spelare och deras utveckling är något som driver mig. Det är ett stort ansvar men jag är glad att vara en del av det här, fyller Danielsson själv i.

Kontraktet är skrivet till och med 2028, men det finns även en option på ytterligare ett år.

