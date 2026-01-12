Niklas Johansson gör sin tredje raka säsong som sportchef för Västerås. Nu står det klart att han lämna klubben i sommar.

— Det har tyvärr varken gått som jag eller föreningen önskat under den här tiden, så beslutet är vi 100 procent överens om, säger 52-åringen.

Västerås sportchef Niklas Johansson under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Västerås och Södertälje den 26 november 2023 i Västerås.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Det har varit tre tuffa år för Västerås under Niklas Johanssons ledning. Hans tid som sportchef har präglats av kris efter kris. Just nu ligger laget på en tolfte plats och är indragna i en jobbig bottenstrid. Samtidigt meddelar då klubben att ”NJ” inte blir kvar nästa säsong.

Kontraktet kommer som väntat att inte förlängas.

— Efter att ha utvärderat den sportsliga utvecklingen över tid bedömer styrelsen att föreningen behöver göra ett nytt avstamp inför kommande säsong och har därför fattat det här beslutet. Vi vill samtidigt tacka Niklas för sin tid i klubben och önskar honom lycka till i framtida uppdrag, säger klubbens ordförande Caroline Moselius i ett pressmeddelande.

Niklas Johansson blir inte kvar som sportchef för Västerås

Under Niklas Johanssons ledning har Västerås slutat elva, tia och ligger nu tolva. Klubben har också satsat inför varje säsong men utan framgång. Även i år ser de också ut att missa slutspel, där prio just nu är att inte hamna i ett kvalspel.

Det här är ”NJ:s” andra sejour som sportchef i Västerås. Mellan 2010 och 2016 var han nämligen aktiv inom samma roll i klubben. Sedan blev det sju år i Örebro innan han återvände till klubben mitt i säsongen 22/23.

— Det har tyvärr varken gått som jag eller föreningen önskat under den här tiden, så beslutet är vi 100 procent överens om. Jag önskar Västerås IK lycka till i framtiden. Avslutningsvis vill jag skicka med det här till alla supportrar och sponsorer. Det är nu när det går som tyngst föreningen behöver er som allra mest. Det är stödet av att ni går på matcherna som kan ge nästa sportchef förutsättningar inför nästa säsong, samt det som skapar den extra energin spelarna behöver på isen för att vrida runt avslutningen till något positivt, säger han själv.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects