Södertälje uppges agera i krisen.

Enligt Expressen förstärker SSK truppen genom att låna backtalangen Felix Öhrqvist från Linköping.

Felix Öhrqvist uppges ansluta till Södertälje. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Förhandsfavoriten Södertälje har fått en mycket tuff start på säsongen i HockeyAllsvenskan. De har bara vunnit tre av elva matcher under hösten och ligger näst sist i tabellen med elva poäng.

Nu ser SSK ut att förstärka truppen i jakten på segrar och poäng. Expressen uppger under torsdagskvällen att den 19-årige backen Felix Öhrqvist kommer att lånas ut till Södertälje från Linköping.

Felix Öhrqvist imponerade stort på lån hos Almtuna förra säsongen och skrev sedan ett kontrakt med Linköping som gäller till 2027. Tanken var att han skulle ta en plats i LHC:s A-lag under årets säsong men han har fått begränsat med speltid i SHL och varit utanför laget en del. Den senaste tiden har Linköping därför undersökt möjligheten att låna ut honom till HockeyAllsvenskan. Expressen skriver att Oskarshamn har tackat nej till att låna Öhrqvist, eftersom att de redan har lånat Leksands backtalang Victor Johansson. Nu nappar i stället Södertälje på Öhrqvist.

Felix Öhrqvist aktuell för JVM-spel

Södertälje har just nu åtta seniorbackar i laget men Filip Windlert har bara ett korttidsavtal med SSK som gäller till 31 oktober. Det är fortsatt osäkert ifall Windlert kan bli kvar i SSK längre eller inte.

Förra säsongen stod Felix Öhrqvist för 15 poäng på 27 matcher i HockeyAllsvenskan med Almtuna. I Linköping noterades han för 0+3 på 14 SHL-matcher samt 23 poäng på 20 matcher i U20 Nationell. Hittills den här säsongen har Öhrqvist 0+1 på tio SHL-matcher och 2+0 på tre U20-matcher. Öhrqvist, som är född 2006, blev nyligen uttagen till Juniorkronornas nya trupp och är högaktuell för JVM-spel kring årsskiftet.

Source: Felix Öhrqvist @ Elite Prospects