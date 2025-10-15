Filip Windlert, 32, värvades till Södertälje som en tillfällig ersättare för Andrew Nielsen. Backen har dock gjort succé under sin tid i klubben och taktar mot sin poängbästa säsong någonsin.

– För att behålla honom kommer vi att behöva hitta lite mer pengar, säger klubbens sportchef Emil Georgsson till Länstidningen Södertälje.

Filip Windlert har varit en av SSK:s bästa backar under säsongsinledningen. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån.

Filip Windlert värvades till Södertälje i augusti som en korttidslösning efter Andrew Nielsens abrupta avsked.

32-åringen har presterat riktigt bra under sin tid i Södertälje, med fem poäng (1+4) på åtta matcher. Kontraktet löper dock mot sitt slut i början av november, och om Windlert ska få fortsätta i Södertälje behövs mer klirr i kassan.

– Vi är jättenöjda med honom, sedan vi vet om att han har avtal här till den 1 november. Det är en boll vi diskuterar. Sedan är det ju ekonomi i det hela och för att behålla honom kommer vi att behöva hitta lite mer pengar, säger Södertäljes sportchef Emil Georgsson till LT.

Emil Georgsson är dock tydlig med att klubben gärna skulle se ett fortsatt samarbete med Windlert. När han fick frågan på vare sig klubben ville behålla försvararen i truppen svarade han så här:

– Ja, det skulle jag säga. Men det är en helhet, klubben måste ju ha pengarna också och det måste vi förstå också i bland även om man som sportchef så vill man ha allt man pekar på och det får man inte. Det var ju först och främst en lösning för att klara numerären (när Andrew Nielsen lämnade) tills Roope (Laavainen) är tillbaka. Och vi tror ju att han kommer att vara tillbaka där och då. Sedan har Windlert gjort det jättebra under sin period här. Vi får se var vi landar någonstans.

Source: Filip Windlert @ Elite Prospects