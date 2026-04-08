Uppgifter: Gidlöf har bestämt sig för att stanna

Trots uttåget från SHL har Marcus Gidlöf varit öppen för att fortsätta i Leksand. Nu uppger Falu-Kuriren att endast detaljer återstår innan allt är påskrivet.

Marcus Gidlöf har bestämt sig för att stanna i Leksand.

”Som det känns i dagsläget är det inte helt omöjligt.”

När Marcus Gidlöf, i förra veckan, öppnade upp för hockeysverige.se om säsongen och framtiden i Leksand var det så det lät. 20-åringen stod då fortfarande inför en oviss situation då klubben trillat ur SHL, samtidigt som han blivit trejdad till St. Louis Blues under säsongen.

Nu skriver Falu-Kuriren att ”Mackan” har fattat ett beslut, och att han kommer att stanna i dala-klubben.

– Vi ser honom som en stor ”coming man”. Jag sa det redan förra sommaren att man kanske inte ska lägga för stort tryck på hans axlar då det är en jätteung kille. Nu har han ett till år under bältet med sjukt mycket lärdomar. Vi vill gärna se att han fortsätter sin resa här, till 100 procent, säger huvudtränaren Johan Hedberg till tidningen.

Avgörande faktorerna för Marcus Gidlöf

Den gångna säsongen var rörig för Gidlöf med flera tunga skador, samt värvningen av Filip Larsson som tvingade honom att kliva åt sidan under kvalet. Men nu är det alltså bara detaljer som återstår innan han skriver på, enligt FK.

En stor del i beslutet ska vara om målvaktstränaren Alexander Millner som blir kvar i Hockeyallsvenskan. Men även den stora roll han kan få där.

– Den utveckling jag kan få här är väldigt bra, sa Gidlöf i den tidigare intervjun med hockeysverige.se.

