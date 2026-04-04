Därför kan Marcus Gidlöf stanna i Leksand

En rörig säsong med både skador och NHL-trejd slutade i nedflyttning från SHL. Nu berättar Marcus Gidlöf varför han är öppen för att stanna i Leksand.

Öppnar upp om skadorna: ”Kändes inte som något gick framåt”

Analysen av Leksands säsong: ”Sköt oss själva i foten”

Kan bilda svenskt målvaktspar i St. Louis: ”Något vi får sträva efter”

Svaret om framtiden i Sverige: ”Jag sa tidigt till min agent”

Marcus Gidlöf är öppen för att stanna i Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

I ett april-skrudat Leksand, snö, regn och sol om vartannat, slickar det tidigare SHL-laget såren. Förhandlingarna med den nya truppen, signerad Jesper Ollas, pågår även om man ännu inte trumpetat ut vare sig förlängningar eller nyförvärv. Inte förluster heller för den delen. En fråga som har hög prioritet är såklart målvaktsfrågan. Mycket talat för att Filip Larsson är förlorad, men ännu har det varit ganska tyst kring en av landets stora framtidsnamn, Marcus Gidlöf.

Hockeysverige.se stämde träff med honom i Tegera Arena för allt lyssna hur han ser på säsongen och framtiden. Blir det AHL, SHL eller blir han rent av kvar i Leksand?

– Såklart att min säsong varit lite rörig med skador. Det började med en skada efter midsommar som jag fick ”rehaba” in på halva försäsongen, berättar Marcus Gidlöf för hockeysverige.se och fortsätter:

– Klart att jag ville ha hela försäsongen och förbereda mig inför det att säsongen började. Jag tycker ändå att jag kom in i det ganska fort, redan under första matchen nere i Strömstad. Sakerna vi hade hunnit jobba på hade satt sig.

– Vi jobbade på bra inför seriepremiären och första matcherna där kändes jättebra. Spelet fram till min andra skada, mot Timrå borta, tycker jag var helt okej. Där fick jag den jobbigaste skadan. Mitt i november satt jag på sidan och det kändes som inte något gick framåt för mig själv. Det var tufft.

Hamnade på sidan under kvalet: ”Full förståelse”

Efter att Robin Christoffersson vikarierat en tid för Gidlöf var han åter tillbaka efter jul.

– När jag sedan kom tillbaka hittade jag en standard direkt och fick några matcher som kändes riktigt jäkla bra. Det var som både jag och laget hittade en bra nivå efter jul. Innan OS-breaket hamnade vi i en period där vi inte vann så mycket, vilket också var väldigt tufft.

– I samband med OS-breaket kom ”Fille” (Filip Larsson) in. Då kändes det som laget fick ett lyft, jag fick ett lyft och han spelade jättebra. Jag tror att det här var jättebra för gruppen samtidigt som jag kände att jag att vi hade någon som kunde avlasta mig, vilket var otroligt skönt.

Marcus Gidlöf och Filip Larsson. Foto: Bildbyrån/Niclas Jönsson.

Trots att Marcus Gidlöf spelat bra och haft en både stor och viktig roll under serien blev det Filip Larsson som fick spela kvalmatcherna.

– Det hade jag en full förståelse för. Ledarna får ta sina beslut utefter vad dom tror ger oss störst chans att vinna.

– Som han startade match ett och spelade i match två, han gjorde det jättebra och spelade stabilt, förstår jag att dom ville spela honom. Jag lägger inga ”hard feelings” i det.

– Sedan vill jag såklart alltid spela, men i sådana viktiga matcher är det laget som går före än själv.

Gidlöfs analys: ”Gjorde att vi sköt oss själva i foten”

Marcus Gidlöf hyllar även samarbetet med målvaktstränaren, Alexander Millner som han nu jobbat med under flera säsonger.

– Han betyder enormt, jättemycket. I alla år jag varit i Leksand har han alltid funnits där. Även (Filip) Myrskog.

– Sedan jag kom upp i A-leget har alltid Millner tagit hand om mig och sett till att jag utvecklats. Det har inte funnits några dagar jag kastat bort. Även då jag var skadad kom han fram och checkade av hur jag mådde och kunde gå på is igen. Vi körde extra efter träningarna för att komma i gång riktigt.

– Han är väldigt bra på att se till att jag utvecklas, ”feebacka” och se till vad jag behöver för att vara redo till nästa match.

Ni gick inte in som favoriter till säsongen…

– Nej, vi gick verkligen inte in som favoriter.

Hur ser du på lagets säsong och prestation?

– Vi startade väldigt bra. Sedan har det gått väldigt mycket i vågor. Spelmässigt har det varit bra och okej i många matcher, men vi har haft svårt att göra mål framåt. Det är också vad som hämmat oss lite.

– Precis innan jul och just efter nyår gjorde vi några riktigt bra prestationer. Sedan föll vi tillbaka lite, fick svårt att göra mål och kanske gjorde lite misstag som gjorde att vi sköt oss själva i foten.

– Prestationen har varit bra i mångt och mycket, men vi hade så jäkla svårt göra mål ibland. Det såg vi även i kvalet.

Var just målskyttet, att HV71 tog vara på chanserna, skillnaden i kvalet enligt ditt sätt att se det?

– Ja, jag tycker det. Om vi kollar på match tre och fyra här hemma tycker jag att vi är väldigt spelförande. Vi har bra många lägen, men lite svårt att få in pucken.

Marcus Gidlöf. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Ett topplag i Hockeyallsvenskan? ”Absolut”

Solen lyser här i Leksand idag (läs: igår snö idag), hur snabbt har du släppte du det som varit förra säsongen och börjat blicka fram emot nästa i din karriär?

– Klart att jag deppade x-antal dagar efter, men jag har ändå velat släppa det så snabbt som möjligt på något sätt för att kunna blicka framåt och jobba vidare mot nya säsongen.

– Det kommer alltid sitta i att jag var med och spelade ut Leksand. Laget jag alltid följt under alla år och eftersom jag är från Dalarna. Klart att det är tufft, men nu få jag på något sätt släppa det och titta vidare.

Marcus Gidlöf ser också att Leksand har alla förutsättningar att vara ett topplag i Hockeyallsvenskan kommande säsong.

– Jag hoppas att Leksand ska kunna ligga med där uppe. Sedan är det många faktorer som kommer spela in.

– Vad jag i alla fall tror är att får man in rätt spelare på rätt platser samtidigt som vi har väldigt bra juniorer som kan vara med så tror jag absolut Leksand kan var ett lag som är med och slåss i toppen.

Kan bilda svenskt målvaktspar i St. Louis Blues

Leksandsmålvakten draftades av New York Islanders 2024, men under slutet av den här säsongen ingick han i en trejd som i stället tog honom till St. Louis Blues.

– Jag lägger ingen jättestor vikt vid det. Såklart att det ska bli kul att testa något nytt även fast jag inte varit med Islanders så mycket, skrattar Leksandsmålvakten.

– Det ska bli jättekul att komma över dit i sommar och se hur det är där. Jag har pratat lite med organisationen och det känns jättebra och tryggt, så det ska bli roligt.

Förutom Marcus Gidlöf ska även Junior-VM:s succémålvakt, Love Härenstam, till vardags i Södertälje, till St. Louis.

– Vi känner inte varandra jättebra, men vi har lite kontakt. Det känns såklart jättebra att han varit där borta en sommar. Att jag vet vem det är och jag kan höra av mig om jag vill veta någonting.

– Det känns också jättebra och kunna flyga över med honom och ha en svensk målvakt jag kan prata med.

Love Härenstam och Marcus Gidlöf tillhör nu båda St. Louis Blues. Foto: Ronnie Rönnkvist (montage).

Hur ser du hans prestation i Junior-VM?

– Han var grym. Man behöver en väldigt bra målvakt om man ska vinna JVM och han gjorde allt man kunde be om. Jättekul för både honom och laget.

Tror du vi får se ett svenskt målvaktspar i St. Louis framöver?

– Det hade varit jätteroligt och något vi får sträva efter säger Marcus Gidlöf med ett leende.

Öppnar för att stanna i Leksand: ”Inte helt omöjligt”

Vad har klubben sagt om din framtid?

– Jag känner mig väldigt trygg i det dom vill och jag är inte helt omöjlig inför att stanna här. Den utveckling jag kan få här är väldigt bra.

– Sedan är mycket annat som också ska falla på plats för att jag ska stanna, men som det känns i dagsläget är det inte helt omöjligt.

Vill du åka över dit för att testa eller kvar i Leksand för att fortsätta utvecklas?

– Jag sa tidigt till min agent att jag vill vara köra minst en säsong till för att verkligen mogna till och utveckla mig ännu mer. Främst i fys-biten och allt det där.

Lockar det att ta tillbaka Leksand till SHL?

– Det hade varit jäkligt roligt, avslutar Marcus Gidlöf samtidigt som han spricker upp i ett stort leende.

