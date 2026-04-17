Uppgifter: Klar för allsvensk klubb – trots nya kontraktet

Västerås värvar ny forwardsduo.

Enligt Expressen ska Melker Bertals vara muntligt överens med klubben medan Fabian Hellström uppges vara helt klar för Västerås.

Melker Bertals och Fabian Hellström uppges spela i Västerås nästa säsong

Foto: Bildbyrån

I början av månaden förlängde Melker Bertals sitt kontrakt med Borlänge efter jättesuccén i Hockeyettan även fast flera allsvenska klubbar jagade honom.

Trots kontraktsförlängningen med Borlänge verkar det som att 20-åringen kommer att spela i Hockeyallsvenskan till den kommande säsongen. Enligt Expressen har centern en muntlig överenskommelse med Västerås.

Hockeyallsvenskan blir inte en helt främmande liga för Bertals efter att löftet gjort några matcher med Mora.

Dessutom uppger Expressen att Fabian Hellström också ansluter till Västerås, där allting ska vara klart. Han kommer senast från spel från Troja-Ljungby. Trots degraderingen kommer Hellström att bli kvar i ligan.

