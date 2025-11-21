Prenumerera

Uppgifter: Förhandlar med ny klubb

Rasmus Kågström
Kim Rosdahl har kontrakt till 2027.
Trots det kan forwarden vara på väg bort från Västerås.
Enligt sajten Spelcash.se är forwarden i förhandlingar med Liiga-laget Jukurit.

Kim Rosdahl.
Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Trots kontrakt till 2027 med Västerås kan den hockeyallsvenska klubben tappa sin nyckelspelare Kim Rosdahl till nästa säsong.

Enligt sajten Spelcash.se är den 29-årige forwarden i förhandlingar med den finska Liiga-kluben Jukurit inför nästa säsong. Sajten rapporterar att Liiga-laget erbjuder ett mer lukrativt erbjudande än vad Västerås kan matcha, men att stanna i den allsvenska klubben alltjämt är ett alternativ för Rosdahl.

Har meriter från Tre Kronor

Den Tre Kronor-meriterade forwarden värvades in till Västerås från Malmö inför fjolårssäsongen, där han stod för 29 poäng (11+18) på 52 grundseriematcher för Västerås. Denna säsong har 29-åringen producerat sju poäng på nio matcher, men Rosdahl är just nu långtidsskadad och väntas bli borta året ut.

Rosdahl fick sitt SHL-genombrott i Oskarshamn säsongen 2020/21, där han stod för 29 poäng på 50 matcher. Säsongen därpå följde han upp med att göra 38 poäng på 52 grundseriematcher, vilket resulterade till dubbla Tre Kronor-uttagningar för forwarden. Flyttlasset gick därefter till Ängelholm och Rögle, men där fick inte Rosdahl alls samma fart i sin produktion, varpå parterna valde att bryta avtalet och Rosdahl i stället skrev på för moderklubben Malmö.

I Jukurit spelar den här säsongen svenskarna William Worge Kreü och Kim Johansson.

Source: Kim Rosdahl @ Elite Prospects

